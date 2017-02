Lars von Trier prepara una película sobre un asesino en serie inspirada en Donald Trump

Lars von Trier, el controvertido cineasta danés prepara 'The House That Jack Built', una película sobre un asesino en serie que estará protagonizada por Matt Dillon y que toma su inspiración directamente del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o como al danés le gusta decir, el "Homo trumpus".

Según informa el diario británico The Guardian, la película seguirá los pasos de un hombre "muy inteligente" durante doce años para retratar su conversión en un asesino en serie. "La película repasa los crímenes que definen su desarrollo como un asesino en serie", apunta el director.

"The House That Jack Built celebra la idea de que la vida es malvada y desalmada, algo que está tristemente probado tras el reciente triunfo del del Homo trumpus - el rey de las ratas", afirma el director de Melancolía y Dogville.

The House That Jack Built comenzará a rodarse en Suecia en marzo, antes de trasladarse en mayo a Copenhague. La película tiene previsto su estreno en 2018 y, además de Dillon, contará en su reparto con el alemán Bruno Ganz (El Hundimiento), Riley Keough (Mad Max: Furia en la carretera) y Sofie Grabol (The Killing).

Hace unos días, Von Trier publicó una foto para promocionar el proyecto en la que aparecía vestido con un viejo traje, una guadaña y tocando una campana. Describió la instantánea como "una imagen evocadora con una referencia cinematográfica", en alusión - aparentemente- a la cinta de horror Vampyr de 1932 dirigida por Carl Theodor Dreyer.

Lars von Trier sigue así dispuesto a echar más leña al inagotable fuego de su más que merecida reputación de director polémico. El responsable de cintas tan impactantes como Nymphomaniac o Anticristo, protagonizó un gran escándalo en el Festival de Cannes en 2011, donde realizó diversas alusiones a Hitler durante la rueda de prensa de presentación de Melancolía.

El danés intentó disculparse vagamente por sus declaraciones alegando que tan solo había sido "una broma muy pesada". Pero lejos de cerrar heridas, durante su última aparición en el Festival de Berlín en 2014, mostró una camiseta con el lema 'persona non grata' impresa junto con el logo de Cannes en alusión a dicha polémica.