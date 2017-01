«De Cinema Jove me preocupan los trámites burocráticos y la falta de tiempo»

Estudió Publicidad y llegó a montar su propia agencia pero enseguida se dio cuenta de que su futuro laboral tenía más que ver con el cine. Tiene 34 años y en su currículum figura haber creado el único festival internacional de mediometrajes. Desde hace unos días se ha puesto al frente de Cinema Jove.

¿Cuál es su primer recuerdo asociado a Cinema Jove?

La primera vez que acudí al festival lo hice con un amigo y vimos un cortometraje de Marc Recha, titulado 'La Maglana', que me sorprendió tanto por su narrativa como por el uso de unos lenguajes diferentes a los que estaba acostumbrado a ver.

¿Ahí ya tenía ya claro que quería dedicar su vida a algo relacionado con el cine?

No soy consciente de cuándo decidí que quería dedicarme a esto. Mi pasión por el cine es de toda la vida. Mis padres me llevaban a menudo a los Babel y a los Albatros a ver películas de esas que mis compañeros de clase llamaban raritas. Y desde entonces he mantenido la vinculación con la gran pantalla.

Supongo entonces que no dudó en ningún momento a la hora de aceptar el reto de comandar Cinema Jove.

Para nada. Hace tres o cuatro años me lo habría pensado pero ahora me siento preparado. En La Cabina el aprendizaje ha sido exhaustivo.

¿No teme que La Cabina se resienta sin su presencia?

Si alguien puede continuar la labor de ese festival es Sara Mansanet, que ha estado a mi lado siempre. Con ella al frente tengo la confianza absoluta de que seguirá bien. Y lo hará de manera independiente, sin depender de Cinema Jove ni nada parecido.

¿Habrá traspaso de profesionales de La Cabina a Cinema Jove?

Vendrán unos cuantos, sí. También se han incorporado tres seleccionadores nuevos de películas, que se unen a otros tres que ya estaban.

¿Qué les ha pedido?

Ellos tienen la responsabilidad de marcar la 'línea fílmica' del festival. Espero que tengan una mirada hacia el cine abierta, desprejuiciada.

¿Cree que esa es la receta para dar nuevos aires a Cinema Jove?

No lo sé. Creo que lo importante es conectar con todo tipo de públicos, abrirnos a otras cinefilías. Quiero acudir en primera persona a las universidades y centros de estudios a animar a los estudiantes a que participen presentando trabajos y como espectadores. Hay que hacerles perder el miedo, demostrarles que el cine que se pueden encontrar en los festivales es como el de las salas convencionales.

Con los estudiantes está el problema de las fechas.

Sí, hemos retrasado unos días la próxima edición, que se desarrollará del 23 de junio al 1 de julio. Con el calendario de festivales nacionales tal y como está es complicado trasladarlo a otras fechas.

Han recurrido a usted para reflotar el festival, ¿siente presión?

Siento más ilusión que otra cosa. Espero estar a la altura de lo que se espera de mí. Me preocupan los trámites burocráticos y la falta de tiempo.

¿Cuándo se publicarán las bases para que les empiecen a enviar propuestas y qué novedades incorporarán?

Esta misma semana deberían estar aprobadas y la principal novedad es que hemos vuelto a poner límite de edad entre los participantes, que no podrán tener más de 40 años, que es lo que en hoy en día se considera joven.

¿Recuperar a los jóvenes es su gran objetivo?

Uno de ellos, pero el principal es comunicar mejor. Lo que no se comunica no existe. Eso ha fallado. Hay que plantear una campaña de impacto suficiente para llegar a toda la ciudad. Vamos a cambiar la web también, probar nuevas redes sociales y crear una app.

¿Se mantienen las secciones y premios?

Me gustaría recuperar aquella que abordaba la juventud de directores consagrados y quiero instaurar el premio del público.

¿Ningún cambio más?

A las galas de inauguración y clausura hay que darles una vuelta, rejuvenecerlas. Y también debemos pensar bien las sedes del festival, que deberían estar alrededor de la plaza del Ayuntamiento y lo más cerca posible las unas de las otras.

¿Ha ido a ver ya 'La la land'?

Sí, creo que tiene unos personajes muy planos y una trama sencilla hasta el exceso.

Su director, Damien Chazelle, sería un buen prototipo de cineasta joven con el que asociar el festival.

Si tuviese que escoger uno elegiría a Xavier Dolan, cuyo riesgo y estilo se acercan a lo que nosotros queremos representar.