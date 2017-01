«He intentado hacer una película que no plantee dilemas morales»

¿Y si el tiempo no curara las heridas del pasado? Esta es la premisa de 'Proyecto Lázaro', que se estrenó el pasado viernes en salas y que se presentó el lunes en Valencia. El filme se centra en los conflictos morales de Marc, un joven que decide, con un cáncer terminal, criogenizarse en nuestro tiempo y que se convierte, en 2084, en el primer ser humano resucitado. Mateo Gil es conocido por haber coescrito con Alejandro Amenábar 'Mar adentro' o 'Tesis' y por dirigir títulos como 'Nadie conoce a nadie' o 'Blackthorn'.

-La película parece construirse en un futuro algo pesimista...

-Creo que la historia no hace un juicio concreto acerca del futuro, sino que se centra en las decisiones del personaje principal. Algunos espectadores me han comentado que la película les inspira un futuro algo falto de amor, desangelado, pero mi consigna a la hora de escribir era la de que nada de lo que se dijera en el futuro fuera algo que chocara hoy en día.

-¿Cree que el género de ciencia ficción puede despistar a los espectadores que busquen una historia más humana?

-Puede que algunos espectadores entren en la sala por ser una película de ciencia ficción que transcurre en el futuro y que se ha proyectado en varios festivales de cine de género. De todas formas, en cuanto empiezas a ver la película, queda claro que lo importante es que el protagonista tiene que ajustar cuentas con sus propias decisiones en el pasado, como haber abandonado a su amante en vez de vivir menos.

-El filme también abre un debate sobre la criogenización, ¿en este caso, se posiciona?

-Sí, aunque la criogenización no es importante para mí en la historia, tan sólo es una herramienta para ubicar al personaje en el futuro. Mi opinión personal es que no tiene mucho futuro, valga la contradicción, pero como pretexto argumental para contar otras cosas sirve.

-Centrándose ahora en el tema humano, ¿cómo aborda desde el guión los conflictos éticos del protagonista?

-He intentado hacer una película que no plantee dilemas morales, sino que hable desde lo íntimo, desde uno mismo. Por ejemplo, tenía claro desde el principio que la voz en off fuera la que guiase la historia. Quería que la estructura del filme no estuviera atada a la historia, sino al discurso del personaje, que va adivinando la trama al espectador.

-Se nota un riguroso cuidado por mantener una estética, que recuerda a películas como 'Inteligencia Artificial' o a algunos capítulos de 'Black Mirror', ¿ha costado que no se perdiera en ningún momento?

-Ha sido una película muy laboriosa. La rodamos en siete semanas y tuvimos que ser muy rigurosos en cada plano para mantener una coherencia visual entre el pasado, el presente y el futuro.

-Después de 'Blackthorn', ha vuelto a rodar en inglés y con actores internacionales. ¿Qué le aporta esto a la película?

-Hay una razón que es dramática exclusivamente: la historia tenía que ambientarse en un país donde existiesen organizaciones que criogenicen y almacenen cuerpos, porque el protagonista lo hace en unas condiciones muy concretas. Por otra parte, es una película cara que, sin embargo, no pertenece al circuito más comercial. Al rodar el filme en inglés, no depende solo de la taquilla de España, y eso le da un respiro y lo hace posible.