«En Valencia hay gente innovando para no dejar morir el audiovisual»

Querer es poder. Miguel Ángel Font soñaba con vivir del audiovisual en su «terreta» y lo ha conseguido, sin subvenciones y en una de las peores épocas para el sector. La creatividad y la innovación en sus proyectos ha sido la clave. Desde pequeño su madre y sus abuelos apostaron por inculcarle todas las artes. 18 años estudiando violín, rodeado de libros, películas... Su entorno, que subió una ceja el día que dijo que quería ser realizador, admira hoy con orgullo desde primera fila sus proyectos que triunfan también a nivel internacional. A sus 29 años, antes de llegar a la treintena, quería terminar un ciclo por todo lo alto y su apuesta ha sido 'Xmile', un cortometraje accesible para todas las personas porque con la nuevas tecnologías hace que se entienda a través de los cinco sentidos. Una técnica innovadora que ya ha despertado el interés de muchas personas y profesionales.

-'Renovarse o morir'. ¿Es esa su filosofía?

-Así se sobrevive en este mundo. Todos los años convierto mis locuras en mis trabajos. Siempre intento ser creativo. Este año decidí hacer una recopilación de toda mi trayectoria como director, combinando el Fashion Filme en el que yo fui pionero en la Comunitat Valenciana, con la moda y el cine de terror con el que gané el Méliès de Plata a Mejor Cortometraje Fantástico Europeo.

-Así nace 'Xmile', una película que se puede oler, tocar, beber, además de ver y oír. ¿Cómo se hace realidad un proyecto nunca visto hasta el momento en los cine?

-La innovación del corto surge cuando incorporamos, gracias a Olorama y sus aparatos con wifi, olores a cada escena y cada momento. Me di cuenta que habíamos integrado la utilización de un nuevo sentido en el cine y me hizo pensar en la gente que tiene uno menos. Descubrí entonces un mundo sin explorar y con muchas posibilidades. En el estreno en los cines Lys los asistentes pudieron ver, oír, oler, tocar los trajes e incluso beber las bebidas originales de la cinta. Realismo total para personas con discapacidad visual y auditiva. El primer corto europeo con olor. Somos pioneros en crear cine para los cinco sentidos y eso que no recibí ningún tipo de subvención y yo mismo produje la película.

-¿Es posible por tanto vivir del audiovisual en Valencia en un momento en el que el sector está en crisis?

-Hay épocas de bonanza y otras de crisis. Yo produzco mucho para el extranjero pero soy de la 'terreta' y como aquí no se vive en ningún lado. Yo creo que al final no es la situación sino lo que haces tú con ella. El audiovisual es la suma de todas las artes y si no lo entiendes de una forma abierta y más plural te pones límites y no te expandes. Yo actualmente con 29 años he vivido y vivo del audiovisual. Hay que renovarse e innovar. Como director me he atrevido a crear un cine para que la gente cierre los ojos y sienta, una idea masoquista que hace que parte de mi trabajo no se aprecie, pero por otro he abierto una nueva posibilidad en la que mucha gente y profesionales ya están interesados. Lo que está claro es que hay mucho talento en Valencia y gente que está intentando innovar para no dejar morir el audiovisual aquí. Hay que buscar maneras de poner eso en relieve.

-¿Su próximo objetivo será llevar a 'Xmile' al extranjero o ya tiene otros proyectos en mente?

-A 'Xmile' le queda aun mucho que dar. Queremos hablar con las asociaciones de discapacitados para trabajar con ellos esta nueva forma de hacer cine. También vamos a presentarlo en varios festivales para darle visibilidad. Pero antes de cumplir los treinta quería cerrar una etapa por todo lo alto para conseguir subvenciones y empezar con los largometrajes. Tengo varios guiones escritos y quiero centrarme en ello.

-¿El cine con olores es el futuro?

-El olor es el sentimiento más primitivo de todos. He abierto un mundo sin explorar que se puede desarrollar de mil maneras y puede acercar el cine a todas las personas. Yo en todos mis proyectos futuros informaré de esta nueva posibilidad vaya donde vaya.