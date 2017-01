Katherine Johnson, la 'calculadora' negra que ayudó a la NASA a llegar al espacio

El 20 de febrero de 1962, el estadounidense John Glenn llegó al espacio y se convirtió en el primer ser humano en completar tres órbitas alrededor de la Tierra. Formaba parte de los 'Mercury Seven', el grupo de siete astronautas elegidos por la NASA para disputar la carrera espacial frente a la Unión Soviética. Fueron pioneros en la exploración espacial que precedió a la llegada a la Luna en 1969 y el país los elevó a la categoría de héroes nacionales. Precisamente Glenn, el último del grupo con vida, falleció el pasado 8 de diciembre, y los numerosos homenajes han permitido recordar las hazañas de este particular grupo.

Sin embargo, detrás de la foto del equipo de hombres blancos de la NASA, se esconde el trabajo de otro grupo de pioneras, el formado por las mujeres negras que calculaban la trayectoria de los viajes espaciales antes de la irrupción de los ordenadores. Al trabajo en la sombra de estas 'calculadoras' pone luz la película 'Figuras ocultas', una historia que se perfila favorita en los Oscar y que contribuiría a acallar las críticas por la falta de diversidad en las últimas nominaciones.

La cinta se centra en la historia de la matemática Katherine Johnson, interpretada por Taraji P. Henson. Esta mujer calculó la trayectoria de la nave que llevó al espacio a Alan Shepard -el primer estadounidense en lograrlo tras el soviético Yuri Gagarin-; y realizó también los cálculos que permitieron a Alan Shepard orbitar la Tierra. Su tenacidad y sus extraordinarias capacidades le permitieron incluso formar parte del equipo que años más tarde llevó al Apolo 11 a la Luna, un trabajo por el que el presidente Obama le concedió la Medalla de la Libertad en 2015. Además de su figura, la película destaca la de Mary Jackson (interpretada por la oscarizada Octavia Spencer); y la de Dorothy Vaughn (Janelle Monáe). La primera logró titularse como ingeniera aeroespacial en la Universidad de Hampton, en el segregacionista estado de Virginia; mientras que la segunda fue la primera mujer afroamericana con cargo de supervisora en la NASA.

La visibilidad de las pioneras

La película, que se estrena en enero, se presentó en España con el coloquio 'El papel de la mujer en la Historia'. Moderado por la periodista Paloma Gómez Borrero, primera mujer corresponsal en el extranjero de TVE, el debate se centró en la falta de visibilidad de las mujeres que abrieron camino. “Es uno de los problemas, que incluso las que logran ser las primeras, en el algún punto esa información se queda en el camino”, lamentó la cineasta Juana Macías. Por su parte Marta Villa, directora de Mujeres por África, abogó por “impulsar el rol de las mujeres para promover el cambio”. Para Carmen García, una de las pioneras en IT en los 90 y actualmente un alto cargo en IBM, “la clave está en nosotras mismas, en nuestro afán de cambio, porque hoy no tenemos excusa para aprender gracias a internet”.

Por su parte, la empresaria afrodescendiente Bisila Bokoko, recordó cómo en los 70 fue de las primeras niñas negras en el colegio y la universidad de su Valencia natal “Nunca he aceptado las etiquetas, sino que me dediqué a pensar en los por qué sí y nunca en los por qué no”. También Pilar López Sancho, presidenta de la Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC, destacó que “ha habido pioneras y, si eso no se ve, nos están robando algo que ya ha tenido lugar”. Y ofreció un dato para pensar: “más del 50% de los premios Fin de Carrera en investigación fueron otorgados a mujeres, mientras que los premios nacionales solo suponen el 7% para ellas”. “Hay que dar modelos a las niñas para evitar que en el futuro las mujeres se sigan agolpando en las categorías más bajas”.