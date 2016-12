Un valenciano en el universo de 'Star Wars'

La fuerza acompaña a Miguel Pérez Senent. Este joven es el valenciano que forma parte del universo de 'Star Wars'. Físico de formación, es miembro del equipo encargado de los efectos especiales de la última entrega, 'Rogue one' -que se estrenó ayer en España- y está inmerso, además, en los trabajos del Episodio VIII.

Desde Londres, comparte con LAS PROVINCIAS su experiencia como parte de Industrial Light & Magic (ILM), una compañía fundada por George Lucas y responsable de los efectos especiales de 'Star Wars'. La pregunta es inevitable. ¿Cómo llega un valenciano a entrar en esta industria? «De la misma forma que cualquier otra persona de otra parte del mundo y al mismo tiempo de mil maneras distintas. En la industria de los efectos especiales hay gente de muchas nacionalidades y cada uno con una trayectoria diferente. Puedes encontrar desde ingenieros a pintores. Lo importante es demostrar que puedes hacer el trabajo. En mi caso, siempre había sido un 'hobby', y una vez acabada la universidad, donde estudié Física, decidí meterme por ahí», confiesa.

Dentro de la especialidad de los efectos especiales, este valenciano se dedica a lo que se denomina FX. «Son las cosas que se mueven sin ser personajes. La mayoría de veces se trata de destrucción, agua, fuego, humo y cosas por el estilo, pero también puede llegar a convertirse en cosas como espadas láser, hechizos mágicos o incluso crear entornos enteros cuando se trata de algo muy relacionado con el departamento», cuenta Pérez Senent.

Su día a día, narra, no cambia independientemente que sea el proyecto de 'Star Wars' u otro cualquiera. Aunque, reconoce, es un trabajo muy «entretenido». «Ir a la oficina a simular explosiones o cosas por el estilo es algo poco común si uno se para a pensarlo. Es cierto que cuando se pasan meses y meses para crear unos pocos planos, al final hay que desentenderse de la naturaleza del proyecto e intentar hacerlo lo más bonito y eficiente posible», asevera. No obstante, no deja de ser una gran responsabilidad el hecho de colaborar en el rodaje de una saga mítica que tiene millones de seguidores en todo el mundo. «La verdad es que hay un nivel extra de presión cuando se trata de 'Star Wars'. Es una franquicia con mucho éxito y es necesario que salga bien. Normalmente esto se traduce en el nivel de escrutinio que se aplica a los planos para poder ser aprobados e incluidos en el montaje final», se sincera Pérez Senent.

Por ejemplo, en el caso particular de 'Rogue one', la cinta más bélica de la serie y cuya acción se sitúa entre los episodios III y IV. «La secuencia de la que he formado parte era muy compleja y llena de efectos de destrucción a gran escala, con algunos planos desarrollados durante meses», afirma.

Pese a la sorpresa que puede suscitar el hecho de que un técnico valenciano sea uno de los responsables de las batallas de la mítica saga, Pérez Senent le quita importancia. También, al hecho de colaborar en la próxima entrega. «Lo cierto es que queda bien en el currículum -bromea- pero tras Episodio VII y 'Rogue one', he de decir que no es tan emocionante. Sin embargo, el hecho de que lo que es necesario crear para cada película sea tan cambiante hace que se coja con ganas», dice.

Ha formado parte de otros proyectos como la anterior entrega de la saga, el Episodio VII y otras cintas como 'Los Vengadores'. Ahora, el próximo día 23 de diciembre regresará a casa, a Valencia, para impartir una charla en la jornada Digitall, un evento organizado por la consultoría especializada en soluciones de realidad virtual y aumentada Innoarea y que se celebrará en la Filmoteca. «Intentaré hablar de mi experiencia personal y mostrar ejemplos de lo que hemos hecho en los últimos proyectos», asegura Miguel Pérez Senent. Que la fuerza le siga acompañando.