Hollywood, indignado por la violación real de 'El último tango en París'

En 1972, la película 'El último tango en París' de Bernardo Bertolucci rompió moldes por la intensa carga erótica del metraje, con numerosas escenas inusuales para la época y entre las que pasó a la historia una en particular en la que el protagonista masculino viola a la protagonista femenina utilizando mantequilla como lubricante.

Muchos años después, la actriz Maria Schneider, que tenía 19 años en el momento del rodaje, confesaba en una entrevista que la escena de violación no formaba parte del guión original, que no pidieron su consentimiento y que sus lágrimas fueron reales. "Debí haber llamado a mi agente o tener a un abogado en el set porque no puedes forzar a alguien a hacer algo que no está en el guión, pero yo no lo sabía", lamentaba en 2007. Según su relato, la idea habría partido del actor Marlon Brando, que se la trasladó al director y, entre los dos, decidieron incluirla sin contar con el beneplácito de la actriz con el objetivo de lograr mayor realismo.

Precisamente, son unas declaraciones del director las que corroboran el relato de la actriz. "No quería que fingiese la humillación, quería que la sintiese. Creo que me odió a mí y a Marlon Brando", admitía Bertolucci en una conferencia grabada en la Cinemateca francesa. "Son cosas graves, pero las películas se hacen así, las provocaciones son a veces más importantes que las explicaciones", justificaba el director, para añadir que no se arrepentía de lo sucedido.

Las declaraciones fueron realizadas en 2013 y difundidas en su momento, aunque hace unos días volvieron a circular obteniendo incluso mayor repercusión que cuando vieron la luz por primera vez, generando una gran indignación y llevando a varias estrellas de Hollywood a publicar comentarios de repulsa a través de redes sociales como Twitter. Así, la actriz Jessica Chastain escribía este sábado: "A toda la gente que adora esa película: estáis viendo a una chica de 19 siendo violada por un hombre de 48. El director planeó el ataque. Me pone enferma". También el actor Chris Evans añadía: "Uau. Nunca veré esa película, a Bertolucci o a Brando como antes. Sobrepasa lo asqueroso. Siento rabia".

La vida posterior al rodaje de la actriz estuvo marcada por la adicción a las drogas, varios intentos de suicidio y largas temporadas en centros psiquiáticos. Siguió rodando numerosas películas, aunque rechazaba sistemáticamente las escenas con desnudos y dicen que nunca volvió a cocinar con mantequilla. Falleció en 2011 de un cáncer de pulmón. "Marlon me dijo: "María, no te preocupes, solo es una película", pero durante la escena, incluso cuando sabía que no era real, estaba llorando de verdad. Me sentí muy mal porque me habían tratado como un objeto sexual y yo lo que quería es que se me reconociera como actriz (...). Me sentí humillada y, para ser honesta, un poco violada por ambos".