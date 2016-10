La entrañable locura de la italiana 'Locas de alegría' conquista la Espiga de Oro de la Seminci

No era la favorita de los críticos, incluso hay quien la tacha de ser la «más comercial de este festival de cine de autor», pero tanto el jurado internacional como el público se han dejado conquistar por la entrañable locura de Beatrice y Donatella, dos mujeres que escapan del sanatorio psiquiátrico en el que están internadas para afrontar su trágica y dura realidad de la falta de amor de sus propias familias. Es de esta forma ‘Locas de alegría’ (‘La pazza gioia’) la gran vencedora de esta 61 edición de la Seminci tras obtener la Espiga de Oro, el Premio a la Mejor Actriz (ex aequo para sus dos protagonistas Valeria Bruni Tedeschi (‘El capital humano’) y Micaela Ramazzotti (‘La prima cossa bella’), y el Premio del Público, en el que desbancó en el último momento a ‘El ciudadano ilustre’.

Palmarés de la 61 Seminci Espiga de oro'Locas de alegría' ('La pazza gioia'). Espiga de plata'El ciudadano ilustre'. Premio Ribera de Duero al Mejor DirectorAnna Muylaert, por 'Mae só há uma' ('Madre solo hay una'). Mejor actrizValeria Bruni-Tedeschi y Micaela Ramazotti, por 'Locas de alegría'. Mejor actorNaomi Nero, por 'Mae só há uma. Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo DirectorMohamed Diab, por 'Eshtebak' ('Clash'). Premio Miguel Delibes al Mejor GuionAndrés Duprat, por 'El ciudadno ilustre'. Mejor dirección de fotografíaAnhmed Gabr, por 'Eshtebak' ('Clash'). Cortometrajes. Sección OficialEspiga de Oro: 'Cheimaphobia', de Daniel Sánchez Arévalo, e 'Il silenzio') ('El silencio'), de Farnoosh Samadi y Ali Asgari. Espiga de plata: 'How long, nor long' ('Por cuánto tiempo, no por mucho'), de Michaelle Kranot y Uru Kranot. Premio Efa Short Film Nominee Valladolid 2016: 'Fight on a swedish beach!!' ('Pelea en una playa sueca'), de Seimon Vahine. Premio Fipresci'Les Innocents' ('Las inocentes'), de Anne Fontaine. Largometrajes Punto de EncuentroPrimer Premio: 'Ne gledaj mi u pijat' ('Deja de mirar mi plato'), de Hana Jusic. Cortometrajes Punto de EncuentroMejor cortometraje extranjero: 'Po covika' ('Medio hombre'), de Kristina Kumric. Premio La noche del corto español: 'The app'), de Julián Merino. Tiempo de Historia LargometrajesPrimer premio: 'Gulistan; Land of roses' ('Gulistan, tierra de rosas'), de Zayne Ahyol; y 'Shadow World', de Johan Grimonprez. Segundo Premio: 'Dancing Beethoven' de Arantxa Aguirre. DOC España'Frágil equilibrio', de Guillermo García López. Premio Castilla y León en corto'La invitación, de Susana Casares. Premio del PúblicoSección Oficial: 'Locas de alegría' ('La pazza gioia'). Punto de encuentro: 'Junction 46' (Cruce 48). Premio de la JuventudSección Oficial: 'Forushande' ('El viajante). Punto de Encuentro: 'La última tarde'. Espiga Arco Iris'Mae só há uma' ('Madre solo hay una'). Premio Seminci Joven'Auf Augenhöhe', de Evi Groldbrunner y Joachim Dollhopf. Premio Sociograph 'Eshtebak' ('Clash'), de Mohamed Diab.

Esta película argentina, dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn -que relata el azaroso retorno a su pueblo natal de un escritor argentino, ganador del Nobel de Literatura-, y que sí que contaba con el favor de los críticos, se ha conformado con la Espiga de Plata y el Premio a Duprat por el ‘Miguel Delibes’ al Mejor Guion.

Con fuertes aplausos recibió la directora Anna Muylaert (se encontraba entre el público que presenció en directo la lectura del palmarés en la Sala de los Espejos del Teatro Calderón) el galardón al Mejor Director por ‘Madre solo hay una’ (‘Mae só há uma’) (un largometraje cuyo actor principal, el joven debutante Naomi Nero, ha logrado ser reconocido como Mejor actor (por encima de Óscar Martínez, protagonista absoluto de ‘El ciudadano ilustre’ y uno de los claros favoritos). Esta película, que relata la vida del adolescente Pierre, que descubre que ha sido un niño robado y que su familia y su nombre son falsos en un momento en el que él mismo está experimentando una transformación interior y una búsqueda de su propia identidad, ha conseguido también la Espiga Arco Iris.

El director egipcio Mohamed Diab ha sido premiado por su parte con el galardón ‘Pilar Miró’ al Mejor Nuevo Director por ‘Eshtebak (Clash)’, un film que expone los problemas políticos de Egipto anclando la historia en pleno golpe de estado contra el presidente Morsi, ha obtenido también la Mejor fotografía y el Premio Sociograph, que se ha entregado al trabajo cinematográfico más impactante y que más emociones provoca a los espectadores, cuyas sensaciones han sido registradas con unos sensores diseñados para este fin.

«Gran calidad» de los cortos

En el apartado de cortometrajes, el Jurado Internacional –que apuntó que «la calidad de los cortos presentados esta año al concurso»- ha concedido la Espiga de Oro ex aequo a ‘Il Silenzio’, de Farnoosh Samadi y Ali Asgari (Italia/Francia) y ‘Cheimaphobia’, del español Daniel Sánchez Arévalo. Tanto el director español como Ali Asgari recibieron las felicitaciones y los aplausos en persona, ya que ambos se encontraban entre el público.

La Espiga de Plata ha sido otorgada al corto danés ‘How Long, Not Long’ (‘Por cuánto tiempo, no por mucho’), de Michelle Kranot y Uri Kranot, y el Premio al Mejor Cortometraje Europeo ha recaído en ‘Fight On A Swedish Beach!!’ (‘Pelea en una playa sueca’), de Simón Vahlne.

Croacia gana en Punto de Encuentro

En la sección Punto de Encuentro, el premio ha sido para el largometraje 'Ne gledaj mi u pijat' ('Deja de mirar mi plato'), primera película de la directora croata Hana Jušić, mientras su compatriota Kristina Kumric ha logrado el premio al Mejor Cortometraje Extranjero por 'Po Covika' ('Medio hombre'). El jurado ha concedido a 'The App', de Julián Merino, el premio al Mejor Cortometraje Español.

En esta sección, el Premio del Público, organizado por El Norte de Castilla, ha recaído en 'Junction 48', de Udi Aloni (Israel/Alemania/Estados Unidos), un film que describe la vida del joven Kareem en un barrio marginal de Lod, ciudad judeo-árabe próxima a Tel Aviv, donde campa la delincuencia.

Premio ex aequo en Tiempo de Historia

‘Shadow World’, una producción dirigida por el belga Johan Grimonprez, y ‘Land of Roses’, primer trabajo de Zayne Akyol y Shadow World han obtenido ex aequo el Primer Premio en Tiempo de Historia. El segundo premio ha recaído en ‘Dancing Beethoven’, de Arantxa Aguirre, y el jurado también ha concedido dos menciones especiales para ‘Between Sisters’, del director italiano Manu Gerosa, y ‘Curumim’, el nuevo trabajo del fotógrafo, productor y director brasileño Marcos Prado.

En la sección DOC España, y sorprendido entre el público, se alzó con el galardón Guillermo García López, por su trabajo sobre José Mújica ‘Frágil equilibrio’, de Guillermo García López. El jurado decidió así mismo conceder una Mención Especial a ‘Sasha’, de Fèlix Colomer.

Otros premios

El premio de la sección Seminci Joven, concedido por los jóvenes entre 12 y 18 años mediante votación popular y dotado con 6.000 euros, ha recaído en ‘Auf Augenhöhe’ (‘Al nivel de los ojos’), de Evi Goldbrunner y Joachim Dollhopf, con una puntuación de 4,509, por delante de ‘Ma vie de Courgette’ (‘La vida de Calabacín’), de Claude Barras (4,309 puntos) y ‘The Other Kids’ (‘Los otros niños’), de Pablo de la Chica (3,933).

El jurado de la sección ‘Castilla y León en Corto’ ha acordado por su parte conceder el premio a ‘La invitación’, de Susana Casares.

La niña de once años Lucía Lozano, de Sexto Curso del CEIP Ignacio Martín Baró, ganó el cartel de Miniminci.