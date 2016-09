Almodóvar volverá a representar a España en los Oscar con 'Julieta'

El cineasta Pedro Almodóvar volverá a representar a España en los premios de la Academia de Hollywood con 'Julieta'. La cinta, protagonizada por Emma Suárez, ha sido la película elegida por la Academia de Cine como representante española para la 89 edición de los Oscar, donde competirá por una nominación al premio a la mejor película de habla no inglesa.

El actor Miki Esparbé, acompañado por la presidenta en funciones de la institución, Yvonne Blake, ha sido el encargado de anunciar la obra elegida por los académicos, que competía con la de las directoras Icíar Bollaín ('El olivo') y Paula Ortiz ('La novia').

La vigésima película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Emma Suárez y Adriana Ugarte, retorna al universo femenino y a los conflictos entre padres e hijos, envueltos en el estrecho vínculo entre la vida y la muerte siempre presente en su obra, aunque en esta ocasión con una carga extra de dramatismo que fió a un reparto que debutaba en el universo particular del cineasta (Emma Suárez, Adriana Ugarte, Inma Cuesta, Michelle Jenner y Daniel Grao), junto a tres actores ya veteranos en su cine: Rossi de Palma, Susi Sánchez y Darío Grandinetti.

Suárez y Ugarte son las encargadas de dar vida al personaje principal, Julieta, a quien el espectador acompaña a lo largo de tres décadas en un viaje de contención, sobriedad y dolor; el que recorre una madre y una hija convertidas en dos extrañas por el silencio y la culpa.

El siguiente paso será superar la criba internacional para poder optar al premio a la mejor película de habla no inglesa. España no compite por el Oscar en esta categoría desde el año 2005, cuando Alejandro Amenábar se hizo con la estatuilla por ‘Mar adentro’, película protagonizada por Javier Bardem y Belén Rueda. Almodóvar, el director español más valorado en el extranjero, ya se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en el año 2000 con 'Todo sobre mi madre', y en 2003 el de mejor guion por 'Hable con ella'.