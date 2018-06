«El cine americano ha dejado de contar la vida real y las series han tomado el relevo» El realizador inglés Stephen Frears, ayer en Valencia. / txema rodríguez El realizador inglés, que visita la Comunitat para recibir un premio en el Festival de Cine de Castellón, asegura que sólo rueda las películas que le enamoran NOELIA CAMACHO VALENCIA. Sábado, 9 junio 2018, 00:42

Adora Valencia y España. El director de cine Stephen Frears ha recalado en la ciudad del Turia como paso previo al homenaje que hoy va a recibir en el Festival de Cine y Música (CIM) de Castellón, donde recogerá el Premio CIM Aladroc Internacional por su carrera cinematográfica. Allí se ha rendido tributo a uno de sus filmes más reconocidos, 'Alta fidelidad'. Pero el realizador inglés tiene una extensa trayectoria tras la cámara en la que se cuelan títulos como 'Las amistades peligrosas', 'Héroe por accidente', 'Los timadores', 'The queen', 'Philomena' o la más reciente 'Victoria y Abdul'. Pese a que lleva cerca de cuarenta años filmando, Frears no se plantea la retirada e, incluso, tuerce el gesto cuando se le pone de ejemplo a otro director, Woody Allen. No es ajeno al cambio en la industria de Hollywood, sobre todo de la mano del movimiento #Me Too, pero él asegura en esta entrevista que, pese a todo, él se siente un afortunado por poder seguir trabajando.

-No es la primera vez que visita Valencia, ya lo hizo hace unos años cuando vino a Cinema Jove. Y hoy recalará en Castellón para ser homenajeado en el Festival de Música y Cine (CIM) ¿Qué le gusta de la Comunitat? ¿Por qué ha aceptado la propuesta de venir aquí?

-Me encanta Valencia y España en general. En la primera, he estado una vez en Cinema Jove. Pero a España he viajado muchas ocasiones más. Para un inglés, este país es excepcional. No sabes lo duro que resulta ser británico. Y si alguien te propone venir a este país, pues aceptas.

-Pedro Almodóvar se está preparando para rodar su próxima película aquí en la provincia, en la localidad de Paterna. ¿Ha pensado en filmar alguno de sus proyectos en Valencia o en España?

-No. Es que Almodóvar es español, por eso rueda aquí. Yo soy inglés. ¿Dónde se rodó 'El cid'?

-En Peñíscola, en la provincia de Castellón.

-A lo mejor ruedo la segunda parte (ríe).

-La película con la que se le homenaje en el CIM es 'Alta fidelidad', uno de sus mayores éxitos. No sé si puede elegir, pero ¿cuál es su cinta predilecta? ¿De cuál se siente más orgulloso?

-Elegiría 'Los timadores'. La razón es que es una película que toca mi corazón.

-Una de sus cintas más populares es 'Héroe por accidente'. ¿Es usted un cineasta por accidente?

-Sí. Se puede decir así. No era algo que lo tuviera planeado. Soy un privilegiado.

-Y en estos tiempos tan complicados, ¿sacar adelante un filme es una heroicidad?

-No. Por suerte yo soy un afortunado. Tengo mucha suerte de poder dedicarme a esto.

-En su filmografía hay cintas de muy diferente entre sí, con muchas temáticas distintas. ¿Qué es lo que busca a la hora de embarcarse en una película?

-Yo no soy escritor ni guionista. Sólo leo los guiones y ruedo las películas que me enamoran.

-¿Cómo deben ser esas historias?

-Buenas. Un buen guión, una buena trama y buenos personajes. Algo que me resulte interesante.

-Usted que ha intervenido en algunas series de televisión, ¿se ha visto sustituido el cine por esos proyectos que ahora copan la pequeña pantalla o las plataformas audiovisuales? ¿Por esas historias que enamoran?

-Yo he hecho tres proyectos para televisión. El cine americano paró de contar historias sobre la vida real y ese espacio fue ocupado por las series. Las compañías de televisión han tomado el relevo. Los estudios ahora hacen películas que buscan ser taquilleras, de superhéroes y más comerciales.

-Durante sus años de trayectoria, ¿el cine ha cambiado más que el propio Stephen Frears o ha sido usted el que ha cambiado y ya no encaja en las nuevas formas de filmar?

-El cine ha cambiado muchísimo. Hay una cosa muy clara: ha apostado por las modas, por lo que le gusta a la gente. Este año es una cosa y al siguiente será otra. ¿Qué tipo de cine americano se ve en España? Un tipo de cine que atiende a eso, a las modas y los superhéroes.

-¿Se considera ahora un 'outsider' del cine?

-No. Yo soy un afortunado y no me siento así.

-Woody Allen filma una película al año. Usted parece que más o menos también. ¿Piensa en la retirada, en bajar el ritmo o dejar de rodar?

-No. No lo pienso. Me gusta trabajar. Pero depende de los espectadores. Por ahora me va bien, pero en cualquier momento puedo equivocarme o que el proyecto no guste.

-¿Qué opina del momento por el que atraviesa la industria de Hollywood? Sobre todo, con todo lo que ha ocurrido con el movimiento #MeToo y el escándalo sobre los abusos sexuales del productor Harvey Weinstein.

-Las mujeres lo han tenido más difícil que los hombres. Pero esta cuestión es muy complicada de explicar. Se sabía que Weinstein era un abusón, es el ejemplo más claro de una de las realidades de la industria norteamericana, pero hizo mucho por el cine inglés. Son las dos partes de una balanza. No creo que haya más ejemplos de depredadores como Weinstein.

-¿Con qué proyecto nos va a sorprender próximamente? ¿Sabe ya cuál será su próxima película?

-No, no lo sé. Estoy en ello.