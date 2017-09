Cima escultórica del siglo XX 'El hombre cactus' (1939), de Julio González. / LP 'Las constelaciones' de Julio González, realizada en el IVAM con fondos del museo, eleva el espíritu por su serenidad y belleza RAFA MARÍ Sábado, 23 septiembre 2017, 21:16

Hace ya seis meses que el IVAM inauguró ‘Las constelaciones de Julio González. Entre la representación y la abstracción’, realizada con fondos del propio museo. Estará en cartel cuatro meses más (hasta el 14 de enero). A quien no la haya visto se la recomiendo vivamente. Esta nueva relectura de Julio González (Barcelona, 1876- Arcueil, Francia, 1942) subraya dos cosas. Una, que las obras del artista catalán (residió en París desde 1899, allí fue amigo y en algunos aspectos también maestro de Picasso) son una cima escultórica del siglo XX, un legado cuya contemplación eleva el espíritu por su serenidad y emocionante belleza. Dos, que la colección del IVAM es extraordinaria por su calidad y amplitud. En posible que se establezca en Valencia una rivalidad (permítanme la especulación periodística) por el tema de las colecciones. En ese caso, el IVAM ocuparía el puesto de honor gracias a sus más de 30 años de ‘estar en el tajo museístico’. Posee una colección extraordinaria iniciada a partir de 1985 con la adquisición (y donaciones) de 400 obras de Julio González, aportadas por las herederas del artista, Carmen Martínez y Viviane Grimminger. A este arranque del IVAM se sumó después la Colección Pinazo, con 100 pinturas y casi 400 dibujos del artista, fruto en gran parte de la donación de la familia Pinazo. La obra de Julio González y la de Ignacio Pinazo Camarlench (Valencia, 1849- Godella, 1916) son decisivas como origen de la modernidad artística.

La exposición del IVAM, comisariada por Josep Salvador, se ha planteado como un diálogo contemporáneo entre Julio González y once artistas posteriores (Andreu Alfaro, Martín Chirino, Georg Herold, Jacques Lipchitz, Miquel Navarro, Jaume Plensa, Reiner Ruthenbeck, Joel Saphiro, David Smith y Toni Smith). He ido en cuatro ocasiones a ver estas constelaciones y en las cuatro quedé embobado -como si las viese por primera vez- con las obras de Julio González, pero especialmente ante tres de ellas: la canónica ‘Femme au miroir’ (en hierro, 1936-37), la imaginativa sencillez de ‘Masque d’adolescent’ (hierro forjado, tallado y soldado, 1929-1930) y mi obra preferida, ‘El hombre cactus’ (hierro forjado y soldado, 1939), que siempre me hace especular con algo tan cinéfilo y cogido por los pelos como posiblemente cierto: la inquietante película británica de ciencia-ficción ‘El experimento del doctor Quatermass’ (Val Guest, 1955), le debe su principal hallazgo a ‘El hombre cactus’. Habría que investigar en la biografía de Guest para averiguarlo.