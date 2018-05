Chocazo en los cielos de Madrid El poderío deslumbrante de Juli queda al descubierto en este muletazo. / APLAUSOS El Juli y Talavante protagonizan las dos cumbres artísticas de San Isidro JOSÉ LUIS BENLLOCH Domingo, 27 mayo 2018, 00:42

El San Isidro 18, la feria que a todos atañe, ha estallado definitivamente. Felizmente. No pongan paños calientes ni se martiricen por ello, abstenerse detractores y pesimistas. Hay pasión. Hay triunfos. Hay toros también. Hay polémicas. Muchas artificiosas o sin motivo pero también valen. Madrid es eso. El toreo de siempre han sido calambrazos, días de mucho, el viernes pasado mismamente con Talavante y López Simón en hombros, y días de cabreos, tardes infumables en las que al final cuajaban una faena y borraban los sinsabores y otras en las que no había forma de borrar nada y al acabar te daban ganas de irte directamente al acueducto como recomendó un mal día el genial Bojilla. En esto del toro ya se sabe que no hay nada asegurado y donde menos se espera uno, zape, liebre. Es así, innegociable y el que quiera éxito continuado que elija una película buena y se vaya al cine. Si los encuentra, claro, a los cines me refiero. A propósito, cine altamente subvencionado, promocionado, respaldado, con plaza fija en los informativos de la tele... dicho al paso para recordar lo que no se hace con los toros. Para que luego digan que no hay ciudadanos de primera o de segunda cuando en realidad los hay hasta de tercera.

No quiero desviarme. Llegó Juli y reventó la feria. El que quiera, mejor dicho el que pueda que en este caso querer no significa poder, pues eso pareció decir Juli en la tarde del jueves, el que pueda que me siga y el que pudo fue Talavante. Lo de Talavante tuvo su carga de sorpresa, no porque el viernes estuviese como estuvo, tremendo, sino porque para entonces ya había plegado trastos, nunca mejor dicho, y se aprestaba, madridista confeso, a tomar el avión a Kiev con su amigo Ramos, cuando se enteró que una mala voltereta había postrado a Ureña, y se hizo presente. ¡Lo quiero! el puesto, la sustitución, lo dijo ante el asombro general. ¡Qué dice, qué me dices!... comentaba la tropa a medida que se expandía la noticia. Ya se sabe que las figuras no están por las sustituciones. Y menos en Madrid. En realidad los hay, y no es de ahora, casos de Tomás y Morante nada menos, que aparecen en foco cuando Madrid es agua pasada para no enredarse en explicaciones embarazosas. Las sustituciones además no visten en ese mundo de las estrellas, a nadie apetece ser segundo plato salvo excepciones, ni las empresas son muy amigas de elevar el rango económico y llegado el momento suelen combinar rebaje presupuestario con demagogia promocional. No fue el caso. Y a un torero importante le sustituyó otro de mayor rango, al menos a día de hoy, no se altere nadie. No es la primera vez que sucede este año, en Fallas pasó con Ponce que se avino a una segunda actuación sustituyendo a Cayetano cuando ya lo estaban esperando en casa para celebrar las fiestas. En los dos casos hubo una coincidencia empresarial, Simón Casas, que se mostró generoso en la solución y apostó a la mayor. Con éxito, por cierto.

Juli, ingeniero

Con todo ello, lo de Juli y Talavante, con la distancia de veinticuatro horas, se convirtió en un choque de trenes. Justo lo que debe ser. No hay mayor antioxidante para la Fiesta ni antídoto más eficaz contra los ninguneos y ataques varios que esos duelos en las alturas. Juli apareció tremendo, una explosión de madurez y poderío. Absolutamente inmunizado e impasible ante los gritos saboteadores que tanto le dolían en sus comienzos y se encontró ante un toro de Alcurrucén, Licenciado se llamaba, que rozó la perfección de la bravura actual, guapo, serio, pronto, duradero, emotivo... y lo toreó como se merecía, con autoridad y perfecta técnica, con muchas agallas, digamos que con mucho carácter, porque estabas a su altura o eras hombre/artista muerto. Salió triunfante del reto. Estoy por decir que con los nudillos sangrantes de tal y como arrastró los engaños y con el corazón alborotado de tanta tensión. La faena fue una obra de ingeniería en la que hubo sitio de honor para la pasión de un torero insaciable. Solo una mácula, la estocada trasera fruto de ese vicio de entrar al salto o al asalto que le libra de los pitones pero convierte el resultado final en un albur. Por eso lo que era faena de dos orejas y puerta de Alcalá se quedó en un apéndice, un manojo de crónicas elogiosas y el pesar por lo que pudo ser redondo y no lo fue.

Talavante, místico

Talavante, que en su primera actuación había sufrido igualmente la cruz del acero que tanto da y tanto quita, redondeó su paso por Madrid en los mismísimos cielos. Faenón de principio a fin a otro excelente toro de Cuvillo de ilustre nombre entre sus congéneres, Cacareo. Con otra estética que Juli, más solemne y menos aguerrida, con un perfil de misticismo que conquista simpatías. Desnudo de todos aquellos alardes de inas y reolinas con los que trufaba sus faenas en otros momentos, su toreo ha adquirido un halo de grandeza de lo más atractiva. Sus brazos largos, larguísimos, sus muñecas endulzadas y poderosas llevan y traen a los toros con una facilidad dominguinesca. De tal manera que ahora mismo da la sensación de que su enemigo principal no puede ser otro que su apetito artístico, su estado anímico, parece que si el Tala quiere nadie se le puede oponer. Esta vez manejó la espada con estilo y decisión y, a día de hoy, en esta feria es el único matador que ha cortado dos orejas en un toro. Por algo será.