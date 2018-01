Borja Mompó | Músico «Ojalá la música fuera mi profesión y no simplemente una vocación» El vocalista y letrista del grupo Modelo de Respuesta Polar, Borja Mompó . / Jesús Signes El líder de la banda Modelo de Respuesta Polar lamenta la falta de trascendencia que tienen los grupos de música en Valencia MARTA BALLESTER Miércoles, 10 enero 2018, 20:19

Empezaron como un grupo de amigos tocando en un garaje y hoy son Modelo de Respuesta Polar, un exitoso grupo con largas giras y con notable presencia en grandes festivales como el Sonorama, SOS Murcia, Primavera Sound, Vida Festival, Festival de les Arts, Arenal Sound, Granada Sound... Por ello su vocalista y letrista, Borja Mompó (Valencia, 1984), considera que deben ser la apuesta fuerte de la Comunitat. Él tuvo que huir a Madrid para continuar con su carrera musical por la falta de «trascendencia» que tienen aquí las cosas». En la capital sigue luchando por su sueño, el de convertir la música en su profesión y dejar de compaginarla con otros trabajos. Ahora toca recoger los frutos sembrados con su gira con Izal el pasado año y presentar su nuevo disco 'Más Movimientos' por toda España, arrancando desde Valencia el 20 de enero en La Rambleta.

-'Más movimientos' es el nuevo trabajo con el que empiezan la gira, ¿cuál es la esencia de las canciones se podrán escuchar?

-Son canciones recién compuestas, muy frescas que han nacido del directo, con lo cual es un disco más enérgico y con más intención y rabia. Nace de todas las experiencias que vivimos el año pasado cuando fuimos de gira con Izal. Aprendimos un montón, vimos mucha gente y eso se queda en la memoria y lo hemos querido reflejar en 'Más movimientos'. Es un disco totalmente nuevo, donde también ha habido cabida para hablar de amor, desamor, de mirar más a nuestro entorno y valorar.

«Prefiero que la gente vaya a un festival que a insultarse a un campo de fútbol»

-Modelo de Respuesta Polar va a disco por año, ¿cuál es la clave para seguir creciendo en el panorama musical?

-Sencillamente creo que hacemos una cosa muy personal. Hoy en día somos muchos y hay bastantes grupos reconocibles que desaparecen y nadie les echa en falta. La clave para perdurar es la personalidad, al final es lo que prevalece. En Modelo de Respuesta Polar hacemos canciones de autor, con mucha verdad. Nos salen muy naturales y la gente las acoge, que es lo importante.

-Compagina la música con su trabajo en el marketing, ¿cómo acoplan ambos mundos?

-Son muy diferentes pero compaginarlos tiene su lado bueno, que es que siempre tienes los pies en la tierra cuando llegas un lunes a la oficina tras haber tocado en el Palacio de los Deportes y ves que muchos no se han enterado, eso te demuestra que queda mucho trabajo por hacer. Y su lado malo es que me quita tiempo de mi verdadera pasión y de lo que verdaderamente se hacer, que es componer.

-¿Le gustaría por tanto dedicarse exclusivamente a la música?

-Ojalá la música fuera mi profesión y no simplemente una vocación. No deseo otra cosa que esa, porque entonces dejaría de ser una profesión para ser un sueño y un lujo. Pero es un mundo difícil.

-¿Cómo ve ese mundo musical en Valencia?

-Nosotros nos fuimos a Madrid porque aquí las cosas se diluyen y no trascienden como deberían. Da mucha rabia que nos tengamos que ir porque me encantaría vivir en mi tierra. Aquí hay bandas muy buenas que por circunstancias personales no pueden irse a otro lugar a luchar por sus sueños y eso da pena.

-¿Qué cambiaría de este escenario que relata?

-Son muchos factores los que tendrían que cambiar, quizás más concurso, como el que nos propulsó a nosotros y que fue el 'Maquetas de vinilo Valencia'. No sé, pero no debemos olvidar el talento que hay aquí, deberíamos valorarlo más.

-La Comunitat cuenta con grandes festivales de música en los que han tocado, ¿qué opina de las polémicas que les rodean?

-Los festivales son imprescindibles. Además yo prefiero que la gente vaya a un festival que a insultarse a un campo de fútbol, es cuestión de nivel cultural. Las instituciones deberían apostar fuerte por ellos y protegerlos porque sirven para que muchos artistas se den a conocer y así ayudar a la cultura del día a día, que es que cuando toquen en salas pequeñas, la gente también acuda porque es un buen plan o incluso uno mejor.

-¿Qué futuro augura para Modelo de Respuesta Polar?

-En la música tu realidad puede cambiar en cuestión de un minuto. Es complicado hacer planes a medio plazo. Nosotros tenemos la mente abierta para todo lo que venga y las ganas de seguir luchando. Continuamos llenando el saco de cosas increíbles.