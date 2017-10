Beginners ¿Qué ver? La película de Mike Mills se centra en Oliver, que tras la muerte de su padre, recuerda cómo éste, a los 75 años y tras más de cuarenta de matrimonio, decidió salir del armario OLGA ADELANTADO Galerista Viernes, 27 octubre 2017, 18:07

En 2010 Mike Mills estrenó Beginners, en torno a Oliver, un joven que tras la muerte de su padre recuerda cómo este con 75 años y tras más de cuarenta de matrimonio decidió salir del armario. La comedia romántica le propició a Christopher Plummer un Oscar. Ewan McGregor y Mélanie Laurent completan el reparto de esta cinta que recomienda Olga Adelantado.

«Conecta con la idea de creación total»

La directora de la galería Luis Adelantado lanza una propuesta doble. Por un lado el libro No One Belongs Here More Than You, de Miranda July. "Miranda es artista, cineasta y novelista, yo diría creativa con mayúsculas. Ver cómo un artista desarrolla todo su universo de posibilidades artísticas me parece brillante y muy contemporáneo. Para más inri, este es su primer libro de relatos breves y le tengo especial cariño porque lo descubrí cuando vivía en New York. Podría decir que mis libros favoritos son los que me hacen levantar la cabeza". Y junto a él la cinta "Beginners". "Mike Mills, al igual que Miranda es director de cine, diseñador gráfico y artista, de hecho son pareja. La historia y la forma de narrar conectan totalmente con esa idea de creación total".