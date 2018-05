El Ayuntamiento alega que destinará al circo las naves que niega a Castellano Comenge El espacio donde va a ubicarse la escuela de circo en el Cabanyal. / Jesús Signes El mecenas valenciano, que busca sede para exponer la colección de pintura que atesora su fundación, también ofreció instalar las obras de arte en la Marina NOELIA CAMACHO Valencia Lunes, 14 mayo 2018, 00:35

Las naves tendrán «otros usos». Así de escuetos respondieron desde la concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia a la propuesta realizada hace unos meses por la Fundación Juan José Castellano Comenge, una entidad de reciente creación que propuso al gobierno municipal que le cediera este enclave situado en el barrio del Cabanyal a cambio de sufragar su restauración para convertirlas en la sede de la institución. El Consistorio rehusó la oferta con esas escuetas palabras y no ofreció alternativas a la fundación impulsada por el empresario valenciano, quien posee un colección de arte de pintores contemporáneos de la Comunitat formada por 145 piezas de Genaro Lahuerta, Ribera Berenguer, Vicente Peris, Michavila, Horacio Silva, Francisco Lozano y Hernández Mompó.

Pero en ese espacio se va a ubicar la escuela de circo que hace unos meses anunció la concejala. De momento, según fuentes del departamento de Acción Cultural, no hay plazos para adecuar el enclave, que no tiene usos y necesitaría de una rehabilitación que se costeará con dinero público del Ayuntamiento. No hay que olvidar que el estado de estas naves requiere de un plan de restauración que el mecenas valenciano quería sufragar a cambio de la cesión de las naves. Con un proyecto bajo el brazo, la fundación estaba dispuesta a invertir 900.000 euros en el proyecto ya que, como confiesa su presidente, no pueden hacer frente a la adqusición de un edificio pero sí podrían pagar la rehabilitación de un espacio ubicado en la capital del Turia.

Desde la concejalía de Oliver aseguran a este diario que están dispuestos a sentarse con los representantes de la Fundación Castellano Comenge y «con cualquiera» que tenga un proyecto, pero este encuentro no se ha producido.

El gobierno municipal no maneja plazos para iniciar los trabajos en el edificio que será la escuela de circo

Ante la negativa del Ayuntamiento, el empresario también estudió con la Marina de Valencia la posibilidad de poder ocupar la base que utilizó el equipo Alinghi durante la celebración de la copa América. El ofrecimiento tampoco llegó a buen puerto y, desde ese momento, la fundación sigue a la búsqueda de sede para instalar no sólo su colección artística, sino también para configurar una especie de centro cultural que apoye el arte y la cultura valenciano.

El empresario, que tal y como adelantó este diario, pretende que la colección que ha atesorado a lo largo de los años «no esté guardada bajo llave», se comprometía no sólo a restaurar un espacio que, en la actualidad está inutilizado, sino también a crear una especie de centro cultural para la ciudad de Valencia. En el proyecto presentado al Consistorio, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, no sólo se recogía el hecho de poder exponer de forma permanente los fondos de arte de la fundación. También se marcaban otras líneas de actuación como la organización de muestras temporales o la creación de espacios que sirvieran de estudio o taller para los artistas valencianos emergentes. No hay que olvidar que esta intención, la de apoyar a los creadores jóvenes de la Comunitat, es una máxima de la entidad. Un hecho que se ha podido ver en la instauración de la primera Bienal de Pintura María Isabel Comenge, un certamen pictórico que lleva el nombre de la madre del empresario y que se ha convertido en el mejor dotado de la región con 22.000 euros en premios para autores menores de 45 años. Es más, las 16 obras finalistas se exhiben desde el pasado martes en la Nau. Entre ellas destacan las de los dos ganadores, Nico Vinuesa y Juan Olivares, que van a pasar a engrosar los fondos de la institución, que ha llegado para quedarse y que también tiene una vertiente social ya que también financia proyectos que ayudan a colectivos desfavorecidos.

La Fundación Juan José Castellano Comenge comenzó a andar en 2016. El empresario legó su colección de arte contemporáneo valenciano al organismo. Además, tal y como aseguró a este diario, no descarta ampliar los fondos con la adquisición de piezas de otros autores de la región como Carmen Calvo y Jordi Teixidor. Abogado y constructor, es el presidente de la entidad, que cuenta con otros nueve patronos. Se queja de la falta de apoyo de las instituciones públicas y, además, de una ley de mecenazgo que ayude a la iniciativa privada a participar en proyectos sociales y culturales.