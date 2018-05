El Ayuntamiento da la espalda a la colección del mecenas valenciano Castellano Comenge La obra de Juan Olivares quedó segunda en la Bienal impulsada por la entidad y pasará a engrosar los fondos de la colección. / D. Torres El empresario se ofrece a pagar la rehabilitación de unas naves en el Cabanyal para exponer sus fondos y el gobierno municipal lo rechaza NOELIA CAMACHO Valencia Jueves, 10 mayo 2018, 23:16

El Ayuntamiento de Valencia ha dado la espalda a la recientemente creada Fundación Juan José Castellano Comenge, una entidad sin ánimo de lucro, con una función social y cultural, que busca sede para exponer su colección de arte. Se trata de unos fondos de 145 piezas de siete creadores valencianos contemporáneos que necesitan de un espacio para exhibirse.

Por ello, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, la institución solicitó hace unos meses al Consistorio la cesión de unas naves abandonadas situadas en el barrio del Cabanyal. A cambio, la fundación se comprometía a acometer la rehabilitación del espacio, lo que, según un proyecto realizado por arquitectos, tendría un coste de 900.000 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento, concretamente la concejalía de Patrimonio, rechazó en julio del año pasado la oferta sin más explicación que el hecho de que el espacio se iba a destinar a «otros usos».

El empresario, que tal y como adelantó este diario, pretende que la colección que ha atesorado a lo largo de los años y que contiene cuadros de Genaro Lahuerta, Vicente Peris, Manuel Hernández Mompó, Francisco Lozano, Joaquín Michavila, Juan de Ribera Berenguer y Horacio Silva, «no estén guardadas bajo llave», se comprometía no sólo a restaurar un espacio que, en la actualidad está inutilizado, sino también a crear una especie de centro cultural para la ciudad de Valencia.

El Consistorio ha declinado la oferta y no ha aportado una opción alternativa a la fundación

En el proyecto presentado al Consistorio, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, no sólo se recogía el hecho de poder exponer de forma permanente la colección de arte de la fundación. También se marcaban otras líneas de actuación como la organización de muestras temporales o la creación de espacios que sirvieran de estudio o taller para los artistas valencianos emergentes. No hay que olvidar que esta intención, la de apoyar a los creadores jóvenes de la Comunitat, es una máxima de la entidad. Un hecho que se ha podido ver en la instauración de la primera Bienal de Pintura María Isabel Comenge, un certamen pictórico que lleva el nombre de la madre del empresario y que se ha convertido en el mejor dotado de la región con 22.000 euros en premios para autores menores de 45 años. Es más, las 16 obras finalistas se exhiben desde el pasado martes en la Nau. Entre ellas destacan las de los dos ganadores, Nico Vinuesa y Juan Olivares, que van a pasar a engrosar los fondos de la institución.

LAS PROVINCIAS preguntó ayer al Ayuntamiento sobre este hecho, para conocer los motivos de la negativa y no obtuvo respuesta. El propio Juan José Castellano Comenge confiesa que la fundación no podría asumir el coste de la compra de un edificio para instaurar la sede de la fundación. No obstante, sí tendría la posibilidad de sufragar la restauración o rehabilitación de un enclave que se encuentre abandonado o sin utilizar. Es más, las naves que Castellano Comenge quería rehabilitar se están deteriorando y no están ocupadas.

Pero al Ayuntamiento no ha debido gustarle la idea y ha despachado el proyecto sin ningún tipo de explicación o alternativa. Han obviado que la entidad, además, no tendría problemas en ceder una de las dos naves al Consistorio, una vez reparada, para que tuviera un uso municipal. Pero la respuesta ha sido un no sin explicación. «Las instituciones públicas no ayudan en nada», se lamenta el empresario, viudo y sin hijos, quien quiere dar a conocer el patrimonio artístico que ha coleccionado a lo largo de los años.

Castellano Comenge, dedicado al sector de la construcción y las inversiones, quiso en 2016 impulsar una fundación que sirviera para mostrar no sólo su extensa colección de pintura sino también ayudar en distintas causas sociales. Por ello, y con un presupuesto anual en torno a los 60.000 euros, no sólo ha impulsado el premio de pintura de la Bienal María Isabel Comenge, sino que ha colaborado con la Casa de la Caridad, la Casa Ronald McDonald, el programa 'Art i Ment' de la Universitat de València y otras entidades que se dedican a trabajar con colectivos desfavorecidos. «Debemos apoyar el arte porque es el patrimonio de un pueblo. Pero debemos también poner todos los medios para que nadie en nuestra sociedad sufra ningún tipo de marginación social o económica», defiende.

El proyecto incluía muestras temporales y talleres para que los artistas puedan trabajar

La Fundación Juan José Castellano Comenge comenzó a andar en 2016. El empresario legó su colección de arte contemporáneo valenciano al organismo. Además, tal y como aseguró a este diario, no descarta ampliar los fondos con la adquisición de piezas de otros autores de la región como Carmen Calvo y Jordi Teixidor. Abogado y constructor, es el presidente de la entidad, que cuenta con otros nueve patronos. Se queja de la falta de apoyo de las instituciones públicas y, además, de una ley de mecenazgo que ayude a la iniciativa privada a participar en proyectos sociales y culturales.

Pese a las trabas y las negativas, ha levantado un proyecto que pretende ir creciendo. No obstante, todo pasa por encontrar un espacio donde desarrollar las funciones con las que ha nacido la institución. De momento, ya se ha encontrado con el primer escollo: la negativa, sin opción, del Ayuntamiento a cederle un espacio.