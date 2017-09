El Ateneo Mercantil de Valencia desempolva sus fondos de arte moderno Irene Marsilla La exposición reunirá las creaciones contemporáneas de los ganadores del Premio Salón de Otoño desde 1955 hasta la actualidad NOELIA CAMACHO Valencia Lunes, 11 septiembre 2017, 00:59

El arte no nace para guardarse en un almacén. Tampoco para que los disfruten unos pocos privilegiados. No realiza su función social y cultural si queda colgado en una pared. Ha de ser visto por el público, observado tanto por curiosos como por aquellos que quieran abrir su mente a otros modos de pensar y crear. El arte está vivo, sobre todo si repasa la producción pictórica de la segunda mitad del siglo XX. Esta es la intención que manejan desde el Ateneo Mercantil de Valencia. La entidad, que desde su fundación se ha caracterizado por su extensa colección artística y por ser valedora de uno de los premios pictóricos más suculentos del país -dotado con 6.000 euros-, ha decidido desempolvar sus fondos para configurar una gran exposición para finales de este año.

Se trata de las obras que atesora pertenecientes a los ganadores del prestigioso Salón de Otoño del Ateneo Mercantil, una distinción que ha recaído en algunos de los artistas más significativos del arte contemporáneo español del siglo XX. El premio, nacido en 1955, se convirtió en todo un referente para aquellas figuras emergentes que querían encontrar su lugar en el mundo del arte. Nombres propios como Juan Ribera Belenguer, Manuel Boix, Antonio Sacramento, Calo Carratalá o Joaquín Michavila, son sólo algunos de los artistas cuyas piezas centrarán la exhibición que se abrirá al público este otoño. A ellos se suman otros creadores como Agustín Albalat -el primer ganador del Salón de otoño en 1955 con la obra 'Rocas de Cuenca'-, José Quero, Nico Munuera, Vicente Marco Puig, Juan Francés, Luis Lonjedo, Oliver Johnson o Abel Puche, entre otros.

Los responsables de capitanear esta iniciativa son el catedrático de Historia del Arte de la Universitat de València, Rafael Gil Salinas, y la vicepresidenta del Ateneo Mercantil, Pilar García-Argüelles Navarro. Ambos expertos tomaron la decisión de sacar a la luz los tesoros artísticos que conserva la institución para hacerlos accesibles no sólo a los socios de la entidad, sino también al público valenciano.

«No hay ninguna institución ni de España ni de la Comunitat Valenciana que cuente con una colección de arte contemporáneo valenciano como la que tiene el Ateneo. Y este hecho se fundamenta en dos razones. Por una parte, la institución adquirió la casa del fotógrafo Antonio García, el suegro de Joaquín Sorolla, una colección que contaba con obras de Rafael Montesinos, de Flores, de Emilio Sala, de Pinazo... Y, por otra parte, desde los años 50, momento en el que se decide impulsar el Premio Salón de Otoño, se ha mantenido esa intención de dotar de una oportunidad para que los artistas jóvenes puedan mostrar lo que están haciendo», asegura el catedrático a este periódico. «Esos artistas noveles fueron los que, años más tarde, se convertirían en los grandes artistas que son hoy», explica Rafael Gil, quien defiende la singularidad de los fondos del Ateneo ya que en ellos se conservan «las primeras obras de los que ahora se consideran grandes nombres del arte valenciano como Manuel Boix, Artur Heras, Albalat...». «Es nuestro deber no sólo mostrar estas creaciones a los socios, sino también a la sociedad civil», añade Pilar García-Argüelles. Pero la vicepresidenta del Ateneo va un paso más allá y afirma que, desde la Junta de la entidad, también se está trabajando en una mejora de la conservación de las obras. «Mantener su estado es uno de nuestros proyectos fundamentales. La última junta acordó habilitar unos espacios del edificio como almacén, en el que tengan todas las garantías de que su conservación sea óptima. Pero, además, queremos mostrarlas a la sociedad civil, por eso se acordó esta nueva exposición. Asimismo, hace unos años no contábamos con un salón de exposiciones que permitiera la exhibición de las obras. No obstante, se hizo un esfuerzo económico para construir una sala móvil y tener así un espacio digno», cuenta Pilar García-Argüelles.

Próxima edición del galardón El Ateneo Mercantil de Valencia ya ha hecho públicas las bases para presentarse al XLVIII Salón de Otoño. Entre los requisitos se encuentra la de ser menor de 45 años y la de presentar un cuadro que no supere los dos metros pero tampoco sea inferior a uno. El tema de la creación presentada es libre, aunque quedan excluidos de la convocatoria los retratos. Las obras premiadas quedarán en propiedad de la entidad aunque al autor que sea reconocido por el jurado se le dedicará una exposición monográfica. Los interesados en participar tiene de plazo desde le próximo 2 de octubre al día 31 de ese mismo mes.

Ambos son los encargados de acompañar a LAS PROVINCIAS en un recorrido por las obras que, en este momento, decoran las estancias del Ateneo. Algunas, además, también están instaladas en los despachos y las salas de juntas de la institución. Otras están guardadas. Ahora, de la mano de este par de expertos, saldrán de su ubicación para configurar una gran muestra que rescatará a algunos de los artistas más reconocidos del arte moderno del último medio siglo.

Es más, en la relación de reconocidos con el premio Salón de Otoño también hay sitio para las mujeres. Es cierto que son pocas y que la primera en alzarse con el galardón fue Lola Calzada en el año 2006 con la obra 'Estilo libre'. Después llegaron otras autoras como Silvia Lerín (2011), Tania Blanco (2012), Constanza Soriano (2013) o las más recientes Ana Vernia (2014) y Rebeca Plana (2015).

Cabe resaltar que, salvo algunas ediciones en las que el premio quedó desierto, el Salón de Otoño del Ateneo Mercantil estuvo algunos años sin celebrarse. Concretamente, y por dificultades económicas, no fue convocado desde el año 1982 al 1998, cuando el valenciano Calo Carratalá se alzó con este reconocimiento. Pero no sólo los premiados tienen su hueco en los fondos del Ateneo. También hay que resaltar la importancia de otros autores que llegaron a ganar el accésit o a obtener una mención honorífica en cada una de las convocatorias. Es el caso de creadores como Artur Heras, Monjalés, Prudencio Alcón, Santiago Tena o los propios Quero y Boix.