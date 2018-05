Artes escénicas, a pecho descubierto Los directores de Tercera Setmana, que arranca hoy, destacan como platos fuertes 'Mendoza', 'Metamorph'o' y 'Nowhere in particular' N. CAMACHO VALENCIA. Jueves, 31 mayo 2018, 00:25

El festival de artes escénicas Tercera Setmana, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresas de Teatro y Circo (Avetid), da hoy el pistoletazo de salida. Lo hace en Castellón con el montaje 'Mendoza', de la compañía mexicana Los Colochos, uno de los platos fuertes del certamen por su potencia y «su vigencia pese a estar ambientado a parincipios del siglo XX». Así lo cuentan los responsables de Tercera Setmana, Paco Macià y Tomás Ibáñez, a LAS PROVINCIAS. Ellos han seleccionado las propuestas más punteras que durante todo junio se podrán ver en el marco de la cita cultural.

Como el montaje capaz de generar nuevos públicos se decantan por 'Metamorph'o', la obra que dará inicio al certamen en Valencia y que, «con una espectacular propuesta de circo y efectos acuáticos sorprenderá a los espectadores». Tendrá lugar en la Marina.

El certamen ofrece una gran variedad para toda la familia, entre la que sobresale 'Un vache de manège et son orgameuh', de la compañía francesa Théatre de la Toupine. «Es un montaje en el que se pide la colaboración entre padres e hijos. Dura unas seis horas y es idóneo para generar públicos que se acerquen al teatro», cuenta. Se desarrollará en la plaza del Patriarca.

La coproducción del festival 'Nowhere in particular' es quizás la propuesta valenciana más relevante. Interpretada por David Climent, Sònia Gómez y Pere Jou, será un estreno que se recordará, señalan los responsables de Tercera Setmana. Obras de la Comunitat como 'Famili (es)' o 'La alegría está aquí dentro' también son señaladas como creaciones a tener en cuenta.

Además, entre los ineludibles se encuentra la actuación entre Israel Galván y Niño de Elche, que aterriza en el certamen después de estrenarse en el Sónar. «Son propuestas vanguardistas, que llegan a Valencia a pecho descubierto», reivindican los directores.