Cuando el arte vence al dinero El interior del almacén del Centro Cultural Bancaja. / damián torres El Centro Cultural Bancaja, que celebra el martes su décimo aniversario, resiste a la caída del sistema financiero valenciano y logra conservar un fondo de 2.800 obras | La fundación cultural pierde capacidad económica tras el fin de la caja de ahorros, pero su imponente colección salvaguarda el futuro de la institución CARMEN VELASCO Sábado, 4 noviembre 2017, 01:48

Fue un hito que los paneles 'Visión de España', de Joaquín Sorolla, se exhibieran en España procedentes de Nueva York. Los Príncipes de Asturias inauguraron la exposición que sirvió, además, para la puesta de largo de la remodelación del Centro Cultural de la Fundación Bancaja. Sucedió hace justo diez años y la institución valenciana lo celebra el próximo martes con el pintor de la luz, pero en esta ocasión programa 'Un jardín para pintar', que reúne los mejores paisajes de Sorolla. «No ha sido una década prodigiosa ni difícil, sino llena de matices», explica Rafael Alcón, actual presidente de la Fundación Bancaja, cargo que ocupó en noviembre de 2013, cuando la caja de ahorros valenciana había desaparecido y el banco se había diluido en Bankia, cuya sede se situó en Madrid.

Nada permanece como en 2007. Los príncipes de Asturias que inauguraron los murales de la Hispanic Society of New York son ahora los Reyes de España, ni los políticos de la fotografía de la inauguración de aquella muestra ejercen (desde la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, hasta el presidente del Consell, Francisco Camps). No existe la entidad financiera que ofreció el soporte económico necesario para abordar una operación artística de tanta envergadura como la de trasladar la obra magna de Sorolla, restaurar los nueve murales en Valencia y exhibirlos por museos de todo el país, como el Prado de Madrid; pero sí se mantiene viva la fundación.

El Centro Cultural Bancaja, en cifras 2.138.993 Visitantes totales en 10 años 1.912.714 Asistentes a exposiciones 240 Actividades 50 Exposiciones

«La transición no fue fácil», admite Alcón. «Se rompió un esquema y aparecieron otros dirigentes. En la institución se eliminó un ADN y se creó otro. La fundación que dependía de Bancaja desapareció y nació otra nueva. La primera era fundamentalmente bancaria y la actual es ordinaria. El magnífico patronato ha ayudado mucho», matiza. El objetivo, antes y ahora, es dar «continuidad y mantener los fondos artísticos», recalca.

A la pregunta de que si durante esta década de crisis y de desaparición de sistema financiero valenciano ha habido riesgo de que los fondos artísticos no pudieran conservarse unidos y en Valencia, Alcón se muestra tajante: «No, nunca hubo ese riesgo». ¿Ni tan siquiera de que se trasladaran a Madrid? «No, tampoco». El fondo artístico, con alrededor de 2.800 piezas, es ahora el principal salvoconducto de la fundación para su futuro y para que los ciudadanos lo sientan como «patrimonio de los valencianos». La colección incluye piezas desde el siglo XV hasta la actualidad. Entre ellas hay creaciones de Joan de Joanes, José de Ribera, Juan Genovés, los equipos Crónica y Realidad y Julian Opie. Especialmente relevante resulta la obra gráfica de Picasso, destaca Alcón, quien también ensalza 'Triste herencia', de Sorolla. El fondo artístico y la relación con otras instituciones culturales, tanto extranjeras como nacionales, permiten a la Fundación Bancaja mantener una oferta de primer nivel, algo que avala el volumen de visitantes: 2.138.993 personas en una década.

Las 10 exposiciones más visitadas de la última década 452.826 Sorolla. Visión de España (2007-2008) 422.794 Sorolla en las colecciones de la Hispani Society of America (HSA) y Bancaja 94.416 Atesorar España. Colección fotográfica HSA 86.281 1900. El origen del arte publicitario 52.199 Equipo Crónica 45.882 Helmut Federle 45.090 Por Laberintos 41.065 En la ciudad china 40.786 Tanagras. Colección Museo Louvre

¿Cómo se mantiene la Fundación Bancaja sin el aval de un banco, como sucedía hace una década? «Se resiente, obviamente, pero se resiente con gusto», asegura Alcón. «Sin la caja de ahorros valenciana no se podría haber hecho la magnífica 'Visión de España' y ahora tenemos muchísima menos capacidad financiera, pero tenemos una gestión muy profesional», apunta. En 2010, el presupuesto de la fundación ascendió a 43 millones de euros y cuando él asumió el cargo a finales de 2013 rondaban los cinco millones. Para 2018, las cuentas se perfilan en torno a los 6,7 millones, avanza.

Con estos montantes económicos la adquisición de obra nueva está muy limitada: «En la última década prácticamente no ha habido compra de piezas importantes», explica. «Nuestra prioridad ha sido preservar y dar visibilidad al fondo artístico» tras la estructuración fundacional.

Arriba, detalle de una de las obras del almacén. Abajo, de izquierda a derecha, los entonces Príncipes de Asturias inaugurando el remodelado Centro Cultural Bancaja el 7 de noviembre de 2007; y Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja. / Damián Torres / EFE

Las fuentes de ingreso actuales de la Fundación Bancaja, que cuenta con una plantilla de 32 trabajadores, pasan, no sólo por el patrimonio artístico, sino por los cuatro montes de piedad, la gestión financiera y alquiler del patrimonio inmobiliario. La mitad del presupuesto de la fundación procede de la actividad de los montes de piedad.

Con la vista puesta en la futuro, el presidente de la Fundación Bancaja prefiere guardar silencio sobre las exposiciones 2018 porque aún no se ha informado al patronato y no teme la llegada del CaixaForum al Ágora: «No es competencia, al contrario. El problema sería que estuviéramos solos, porque los circuitos culturales cuanto más oferta tienen más dinamizan las ciudades».