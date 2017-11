El arte revisa la figura de la Inmaculada

valencia. La veneración a la Inmaculada Concepción es la devoción más universal. Pero, ¿cuál es su historia? ¿Cómo una sociedad consigue colocar en el centro de la religión (homocéntrica hasta el momento) a una mujer? El Museo de Bellas Artes de Valencia inaugurahoy la exposición 'Intacta María. Política y religiosidad en la España Barroca' donde revisa a través de 53 obras de arte la figura de la Inmaculada. «Después de mucho esfuerzo y trabajo esta será nuestra principal propuesta expositiva del 2017-2018», reveló el director del Pío V José Ignacio Casar.

En sus comienzos, la muestra iba a llevar por nombre Inmaculada Concepción, pero quisieron desprenderla rápidamente de ese halo religioso ya que, como dice el comisario de esta, el profesor de la Universitat Jaume I de Castellón Pablo González Tornel, «no es una exposición de religión, esto no va de devoción sino de intentar reflejar su calado histórico, político y social». La Inmaculada Concepción de María cobró importancia en el siglo XVII, convirtiéndose en un asunto de Estado. La creencia sobre si la Virgen padeció o no el pecado original fue un debate que dividió a la Iglesia y a la sociedad de la época, porque romper con la idea de religión homocéntrica para poner en el centro a María no cabía en la mentalidad de muchos. Desde esta controversia teológica que provocó enfrentamientos, peleas callejeras e incluso la quema de imágenes arranca la exposición.

Dividida en cinco espacios, dos expositivos y tres narrativos, va narrando la construcción de esta devoción con pinturas, esculturas, libros y estampas de 19 instituciones como el Prado, la Biblioteca Nacional o la Catedral de Sevilla, entre otras. En la exposición destacan las piezas de artistas de la talla de Zurbarán, Ribalta, Francisco de Herrera 'El Viejo', Vergara; la 'Inmaculada Concepción' de Sánchez Cotan elegida como la insignia de esta muestra; o el lienzo de Jacinto Espinosa con la representación más antigua de un gobierno local cedida por el Ayuntamiento de Valencia.

En primer lugar, el visitante encontrará las diferentes iconografías que atravesó la plasmación figurativa de la Concepción hasta encontrar su forma definitiva. Después, siguiendo una narración histórica, relata el inicio del apogeo concepcionista en Sevilla en 1615, la vinculación de la Corona con su defensa, la campaña propagandística creada a través de la imprenta, las fiestas o las representaciones y la culminación de su éxito en Valencia, siendo su Universidad la primera en jurar devoción y siendo un embajador de la ciudad, Luis Crespi de Borja, quien consiguió tras ser enviado a Roma el 'Sollicitudo omnium Ecclesiarum', en favor de las fiestas en honor a la Inmaculada. No hay que olvidar que no fue hasta 1854 cuando el papa Pío IX estableció la concepción de María como dogma de la Iglesia Católica. Por último, la muestra sitúa a la Virgen en el marco de devociones hispánicas del siglo XVII, siendo esta la única universal que no está ligada geográficamente con ningún municipio.

Esta propuesta expositiva que se podrá visitar hasta el 8 de abril cuenta con un catálogo, una audioguía y actividades complementarias. El museo organizará un ciclo de cuatro conferencias, un concierto el 17 de diciembre a cargo de 'Música Trobada' con obras de Joan Baptista Comes, Joan Cabanilles, Pere Vidal y Pere Rabassa; además de talleres didácticos sobre la iconografía de la Inmaculada y las claves contemporáneas para entender la pintura religiosa del Siglo de Oro y visitas guiadas. Todo ello para reflexionar sobre «cómo la Iglesia y el poder han moldeado a su antojo a la sociedad».