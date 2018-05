«El arte es la llave para abrir fronteras y fusionar culturas» La bailarina y coreógrafa Constanza Macras. / Ute Langkafel La argentina aterriza junto a 21 jóvenes de Johannesburgo en el Festival 10 Sentidos con 'Hillbrowfication', una obra que visibiliza la dureza social africana Constanza Macras Coreógrafa MARTA BALLESTER VALENCIA. Sábado, 19 mayo 2018, 00:32

Hillbrow es un barrio de Johannesburgo, conocido por sus altos niveles de densidad de población, desempleo, droga, pobreza y crimen. Los protagonistas de la obra de la coreógrafa Constanza Macras conviven en este ambiente. Algunos de ellos han subido a un avión y han visto el mar por primera vez para venir al Festival 10 Sentidos de Valencia y representar hoy en la Rambleta la obra 'Hillbrowfication'. La pieza explora el futuro del barrio y quita prejuicios sobre la cultura africana y sus nuevas generaciones. Todo ello con una puesta en escena sorprendente y una coreografía «reivindicativa y con fuerza».

-21 jóvenes, entre 5 y 22 años, de Johannesburgo en escena. ¿Qué va a aprender el público de ellos?

-Quiero que el público se desprenda de los prejuicios de pena que tiene establecidos cuando ve a niños de África sobre un escenario. Nada de lástima porque tienen mucho poder. Las nuevas generaciones tras el Apartheid tienen mucha valía y una mente muy futurista que vamos a mostrar en la obra. El espectador va a conocer realmente la calidad cultural que se esconde tras la miseria. Quiero ponerla en valor.

-Tras una larga trayectoria profesional, ¿qué ha aprendido usted de este proceso de creación?

-Me gusta trabajar con jóvenes, pero mientras los europeos siempre suelen estar aburridos o dispersos, los protagonistas de esta obra siempre estuvieron muy centrados. Tenían más dotes teatrales pero aprendieron los bailes con suma rapidez. Porque de ellos he aprendido que poder es querer. Su entusiasmo ha sido contagioso. Ellos me decían que el teatro es el único lugar donde se está a salvo dentro del gueto africano que es Johannesburgo y eso demuestra el poder de las artes.

-Pobreza, racismo, droga, crimen... Desde la cómoda postura del europeo, ¿se hace invisible los verdaderos problemas del mundo?

-Europa todavía se cree el centro del mundo, la más poderosa por encima de todos. Hace invisible el auge de otros continentes, como puede ser África. Porque al fin y al cabo la cultura es un altavoz de reivindicación social que a algunas políticos no les conviene.

-¿Qué le parecen festivales como 10 Sentidos que tienen un carácter social?

-Son más necesarios que nunca. Ante esta actualidad tan agitada y cambiante, y con las fuerzas de la ultraderecha emergiendo en Europa hay que ser críticos y visibilizar las problemáticas para reflexionar. Cualquier festival o actor cultural de hoy en día debería tener un tinte social. Al final se lo debemos a la sociedad, porque además ella es la que muchas veces financia nuestros espectáculos.

-¿El arte puede trasformar esta realidad en la que vivimos?

-Totalmente. La obra es un ejemplo de ello. El arte es la llave para abrir fronteras y fusionar culturas. Es tan poderoso que los gobiernos muchas veces lo utilizan para hacer política.

-¿Y qué poder juega la danza?

-La danza parece que sea la disciplina menos comprometedora pero no es así. La expresión corporal tiene mucha fuerza y además da la oportunidad de conocer otras culturas. Sin 'espoilear' mucho la obra, en ella se verá baile africano mezclado con los movimientos más contemporáneos.

-'Hillbrowfication' habla de futuro. ¿Cómo se imagina el suyo?

-Si pienso en el más próximo, estoy centrada en la producción de una película de tinte político, no es de baile, pero siempre me ha interesado la gran pantalla. Pero sobre todo quiero continuar con mi compañía, denunciando las problemáticas sociales a través de mis coreografías. Y si por mi fuese me iría a vivir a Johannesburgo. Hay un boom como el de los 80 en Nueva York pero con menos dinero. Aprendo mucho allí, hay mucho talento y ganas.