Arte que se acaricia con los dedos Reproducciones de pinturas de Goya, El Greco, Velázquez y Joan de Joanes permiten que el público palpe los cuadros El Prado instala en el Bellas Artes de Valencia una muestra con obras adaptadas para personas invidentes NOELIA CAMACHO Sábado, 10 junio 2017, 00:04

valencia. «Sitúe las manos en el borde del cuadro, júntelas en el centro y colóquelas en el borde superior». Una cálida voz da las instrucciones a seguir para descubrir una de las joyas del arte español como es 'La fragua de Vulcano' de Velázquez. Lo hace a través de una grabación en la que no habla de periodos artísticos ni corrientes creativas. Describe sensaciones, líneas, rugosidad y texturas. Es una acción inédita que lleva a cabo a través de una audioguía, uno de esos típicos aparatos que se encuentran en los museos y que explican el origen y datación de una determinada obra de arte. También es insólito porque invita a tocar, a sentir, a palpar un cuadro, un hecho que en la mayoría de museos del mundo está prohibido tocar. Pero desde ayer en el Bellas Artes de Valencia no lo está. Al contrario. La pinacoteca valenciana se ha empeñado en invitar al espectador a acariciar el arte, concretamente las piezas más relevantes de la colección de su homólogo madrileño el Museo del Prado. Son joyas que abarcan aspectos tan significativos como a pintura religiosa, la mitología, la escena costumbrista, el retrato y la naturaleza muerta dentro de los fondos de la institución.

'Hoy toca el Prado', que se inauguró ayer y que ha sido la primera exposición que llevó al centro madrileño a ser portada de 'The New York Times', presenta seis reproducciones de pinturas tan conocidas como 'Noli me tangere', de Correggio; 'La fragua de Vulcano', de Velázquez; 'El quitasol', de Goya; 'La Gioconda', del Taller de Leonardo da Vinci; 'El caballero de la mano en el pecho', de El Greco; y 'Bodegón con alcachofas, flores y recipientes de vidrio', de Van der Hamen, -estas tres últimas realizadas a tamaño real-. Además, y como guiño al Bellas Artes, a los seis lienzos mencionados se une una reproducción de 'El Salvador Eucarístico', del valenciano Joan de Joanes.

La exposición, que se podrá ver en la pinacoteca de la capital del Turia hasta el 3 de septiembre, forma parte de la iniciativa más social del Prado. La intención es que las personas invidentes puedan acercarse al arte con mayúsculas sin ningún tipo de barreras. Es más, permite, a través de las audioguías recorrer con las yemas de los dedos las singularidades de estos lienzos. «Es una puerta abierta a los colectivos que no piensan que pueden ser destinatarios de la oferta cultura de un museo», aseguró ayer el director de la pinacoteca madrileña, el valenciano Miguel Falomir.

Sin embargo, esta propuesta es un claro grito a favor de la igualdad. No sólo las personas con problemas de visión pueden descubrir los secretos palpables de la pintura. Todo el público está llamado a acariciar el arte. Es más, en la muestra se incluyen unas gafas opacas que limitan la visión y que permiten rozar las reproducciones con las manos. «Así se logra una percepción emocional de la obra», contó el comisario de la muestra, Fernando Pérez Suescun. Las siete creaciones están instaladas en el 'hall' del museo valenciano. El procedimiento es muy sencillo. Sólo hay que tocar, escuchar y descubrir. Sentir el arte a través de todos los sentidos, salvo el de la vista.

La iniciativa, que ha recorrido otras ciudades españolas, cuenta con la colaboración de la Fundación Axa y la ONCE. En todos los espacios que ha recalado se ha incluido una pieza autóctona -en este caso la de Joan de Joanes-. Así que, cuando termine la itinerancia, el Prado volverá a exhibirlas todas juntas.