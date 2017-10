«No me arrepiento de nada» El cantante, en una actuación de su gira 'Loco por cantar'. / efe El artista, que arranca hoy la primera de sus tres actuaciones en Les Arts, vive cada concierto «como si fuera el último» Raphael Cantante J. OLARTE VALENCIA. Jueves, 19 octubre 2017, 00:27

«Cada noche es mi gran noche». Parafraseando su célebre versión del tema de Salvatore Adam alude Raphael (Rafael Martos, Linares 1943) al rosario de conciertos que desde abril viene encadenando con la gira 'Loco por cantar'. «Afronto cada concierto como si fuera el último», apunta a sus 74 años. El artista arranca hoy, a las 21 horas, el primero de sus tres conciertos en el Palau de les Arts.

- En 'Infinitos Bailes' interpreta temas de artistas y compositores jó- venes ¿Intenta captar al público que disfrutó con su sonado paso por el festival indie Sonorama?

- Me di cuenta de que necesitaba un disco así al ver la cantidad de gente joven que viene a mis conciertos. Tenía que cantar canciones con su lenguaje, que no es el de mis grandes autores de siempre. Le encargué el proyecto a mi hijo Manuel.

- El proyecto se parece al que Tom Jones intentó también con un hijo suyo en el disco 'Reload', que fue todo un éxito en el Reino Unido.

- Es lógico encargárselo a alguien que te conozca bien. A los autores les pedí que compusieran sin pensar en mí, pero algunas de las canciones. A Bunbury, que es como un hermano, ya le he cantado mucho, pero Iván Ferreiro, Mikel Izal, Rozalén, Pablo López o Manu Carrasco también han hecho temas divinos . Todos me dijeron que les había parecido muy natural hacerlo porque era como de su familia. Han crecido con mis canciones.

-¿Disocia la persona y el personaje?

-Totalmente, he aprendido a ser una persona encima del escenario y otra fuera de él. Nunca he tenido ataques de ego, me limito a comportarme tal y como soy con todo el mundo. Me siento muy querido.

- ¿Cómo se prepara para afrontar las largas giras encadena?

- Con los 57 años que llevo ya de carretera, figúrate... Descanso mucho y no hablo si no es por necesidad. Y no fumo ni bebo.

- Antes sí lo hacía, según contó en el libro que publicó en 2005 tras su trasplante de hígado.

-Aquel trasplante fue por otra dolencia (hepatitis) que se fue agravando con la bebida. Empecé en los 80 cuando descubrí que era lo único que me hacía dormir, porque del cansancio acumulado no podía conciliar el sueño. De todo aprende uno y gracias a eso y al trasplante que tuve que afrontar estoy ahora como estoy. Poder estar aún haciendo lo que quiero es impagable.

El bulo de Julio Iglesias

- ¿Se ve encima de un escenario a los 90 como Charles Aznavour?

- Bueno, ya estoy avisando. Siempre he estado loco por cantar.

- En torno a Raphael hay bastantes bulos ¿Cuál es el mayor que recuerda?

- Se han dicho tantos como mi supuesta enemistad con Julio Iglesias que no sé... Es que nunca me ha importado lo que se diga de mí, nunca he prestado atención a todo ese ruido ni antes ni ahora que es más fácil con las redes sociales. Me importa es lo que yo, mi mujer y mis hijos piensen de mí.

- El famoso 'Digan lo que digan', una canción con interpretación abierta. Como 'Qué sabe nadie' que se ha considerado un tema gay.

- 'Digan lo que digan' no iba contra la canción protesta, sino al revés. Y'Qué sabe nadie' no es como 'A quién le importa' de mi amiga Alaska. Habría que preguntarle a su autor, el gran Manuel Alejandro al que tanto le debo. En todo caso son canciones que han envejecido bien.

- Hay lecturas franquistas de temas como su versión de 'La canción del trabajo'. Se decía que era uno de los artistas preferidos del Generalísimo.

- Se dicen muchas cosas. Soy un artista que ha intentado vivir lo mejor posible lo que le ha tocado. Si tenía que cantar ante los Franco, lo hacía como todos. Siempre he cantado ante todo el mundo sin pedirle la filiación a nadie. Tengo la conciencia muy tranquila. No me arrepiento de nada. Tampoco soy nostálgico, hay que estar en el presente y en el futuro.

- ¿Volverá a la pequeña pantalla por Navidad?

- Sí señor. Raphael es consustancial a la Navidad, como el turrón.