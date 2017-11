Arranca la cuenta atrás para la aplicación de la nueva ley del IVAM EP Viernes, 1 diciembre 2017, 01:01

valencia. El proyecto de ley reguladora del IVAM inició ayer su andadura en les Corts. El objetivo es dotar al museo de «una autonomía artística con todas las garantías», al tiempo que se aplique «un modelo de transparencia ejemplar en la fiscalización del dinero público», apostando por la visibilidad internacional e incentivando los ingresos por patrocinio y mecenazgo, según el conseller titular de Cultura, Vicent Marzà.

La nueva normativa dará autonomía al IVAM para la firma de convenios y al Consejo Rector para la programación y adquisición de obras de arte y regula la participación en el Consejo Asesor de personas procedentes del mundo del arte y de la cultura, reduciendo la presencia de gestores políticos. Además, queda garantizada la asistencia del auditor interno del IVAM al Consejo Rector (la ley anterior no preveía esta figura), este órgano debe autorizar los contratos superiores a 500.000 euros (antes no había límite) y se regula la figura de director honorífico. Así, por mayoría del consejo rector se podrán conceder direcciones honorarias a extitulares como reconocimiento a la gestión realizada, que no dará lugar a retribución económica, y se revocará automáticamente si esa persona es condenada por sentencia firme.

Críticas y CulturArts

Los grupos parlamentarios no presentaron ninguna enmienda a la totalidad, si bien desde Podemos preguntaron si se va a hacer una ley para cada institución cultural, el PSPV criticó la existencia de directores honoríficos, el PP advirtió que el texto abre la puerta a que el director «pueda ser nombrado directamente por el Consell» y Ciudadanos eludió a la falta de participación.

La ley consta de 22 artículos y en una de sus disposiciones se establece el cambio de denominación de CulturArts a Institut Valencià de Cultura.