«Para la arquitectura es esencial conocer la historia» El arquitecto portugués Álvaro Siza. / j. monzó El premio Pritzker, que desarrolla proyectos en China, Corea y Taiwán, asegura que los diseños de Santiago Calatrava son «muy potentes» Álvaro Siza Arquitecto NOELIA CAMACHO VALENCIA. Viernes, 25 mayo 2018, 00:29

El arquitecto portugués Álvaro Siza visitó ayer Valencia para acudir a la inauguración de la exposición 'Alfaro Siza. Ideas encontradas', en la que los ciudadanos de la Comunitat descubrirán la faceta escultórica del galardonado con el premio Pritzker en 1992. Uno de los grandes nombres del diseño europeo, Siza es el padre de edificios como la Fundación Serralves en Oporto; la Torre de Siza en Maastricht; o el pabellón de Portugal para la Exposición Universal de Lisboa, entre otros.

-Usted quería ser escultor, como Alfaro, pero acabó siendo arquitecto...

-Son cosas de juventud. Desde niño me había gustado mucho dibujar. Cuando empecé a ver fotografías y libros de Gaudí, lo que me interesó fue la escultura. Hice obras en arcilla. Pero era la década de los 40 y la idea de dedicarse al arte estaba relacionada a personas con una vida bohemia, con poco dinero... Por tanto, mi padre me pidió que no siguiera por ese camino.

-Pero nunca dejó la escultura.

-Siempre he dibujado mucho, incluso en mi trabajo de arquitecto. Aunque lo hago más por gusto, por sentirme libre. Dejé la escultura durante un tiempo pero cuando fui invitado para hacer una exposición en Madrid, realicé unas piezas de madera. Fue la primera vez que se expusieron. Luego estuvieron en Milán y Austria. También he colaborado con algunas galerías portuguesas.

-¿Fue impactante ver las similitudes entre su obra y la de Alfaro?

-Fue una sorpresa. Yo moría de vergüenza por no haber conocido a Alfaro como sí sabía de Oteiza y Chillida. Cuando empiezo a ver sus obras urbanas, enormes, en madera y mármol, me di cuenta que había ciertas similitudes en la técnica que compartíamos, no en la calidad (ríe).

-Su larga trayectoria está plagada de reconocimientos y de grandes proyectos. ¿Ha cambiado la concepción de la arquitectura?

-Aparentemente ha cambiado mucho, como nuestras vidas. Pero en medio de este caldo de cultivo, hay una línea contínua y una casa es tanto una protección, un lugar de vida social, como era siglos atrás. Pueden ser distintas las técnicas y los materiales, pero hay una continuidad. Por eso, conocer la historia es tan importante para la arquitectura.

-¿La llegada de la crisis le ha obligado a modificar algún trabajo o se ha quedado en un cajón? Le pongo un ejemplo, el de los arquitectos japoneses Kazuyo Sejima y Ryue Nishizaw para la 'piel' el IVAM, que también se alzó con el Pritzker, no prosperó.

-La crisis económica también ha significado que muchos profesionales se vean obligados a cerrar el estudio. Aunque en tiempos de dificultades, hay que encontrar otras vías. Por ejemplo, donde verdaderamente tengo trabajo es en China, en Corea y Taiwán.

-Arquitectónicamente, ¿qué le parece Valencia?

-Es una ciudad bellísima, muy agradable. Muy bonita arquitectónicamente como unidad y como posibilidad de ver pasar el tiempo. Tiene arquitectura medieval, renacentista, barroca, moderna y del siglo XIX. Hay un contínuo de calidad significativo. Tuve la oportunidad de hacer un proyecto aquí, pero no salió. Era el rectorado de la Universidad.

-¿Qué le parece la obra de Calatrava? ¿Conoce al arquitecto valenciano?

-Sí. Lo conocí hace años. Era amigos de otros muchos amigos. He visto aquí sus edificios y creo que su arquitectura es potentísima. Su construcción impacta.