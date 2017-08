Armonías y estridencias en los festivales de música Uno de los conciertos del Rototom. / afp Los certámenes cierran sus ediciones con el debate sobre su crecimiento masivo y con un impacto económico de 60 millones Las principales citas de la Comunitat reúnen a 730.000 personas M. L. VALENCIA. Martes, 22 agosto 2017, 00:58

La Diputación de Castellón sacaba ayer pecho de los grandes festivales musicales que ha acogido la provincia durante los últimos meses. Las cifras convierten al SanSan, al FIB, al Arenal Sound y al Rototom Sunsplash en eventos de éxito. La melodía suena bien para ellos. Cierran sus respectivas ediciones dejando un impacto económico de 60 millones de euros; más de 2.200 puestos de trabajo y 730.000 espectadores en el conjunto de los cuatro certámenes. Un estribillo con el que cualquier cita quisiera contar. «Los cuatro eventos han convertido a la provincia en la mejor tierra de festivales de Europa», 'tarareó' ayer la corporación provincial a través de un comunicado en que se indicaba que los festivales «dan a conocer Castellón y nuestro patrimonio más allá de las fronteras nacionales».

Contemos esta canción por estrofas. El FIB, la más veterana de las citas musicales por esos lares, que concitó a 177.000 asistentes a lo largo de cuatro días, siempre según los organizadores. El dato del Arenal alcanza las 300.000 personas. En el caso del Rototom, que finalizó este mismo fin de semana, la cifra llega a los 220.000 espectadores. Antes el SanSan Festival, celebrado en Semana Santa, aportó 50.000 personas al recuento global. Al margen del debate sobre si los datos son exactos o existe una inflación por parte de los responsables lo cierto es que el balance de asistencia es muy positivo. Ninguna de las propuestas puede quejarse de falta de seguimiento e interés. El problema es más bien el contrario. La afluencia resulta cada vez más masiva y eso acarrea problemas.

Y en ese punto este tema musical presenta estridencias. El gran crecimiento experimentado por los certámenes de la Comunitat genera polémica. No es algo exclusivo de los festivales mencionados. Otros como el de Les Arts, el Medusa o el Low se enfrentan a las mismas dudas de cara a su continuidad. Ninguno quiere, por supuesto, morir de éxito. Y alguno se ha llevado un susto a este respecto. El exceso de aforo, por ejemplo, obligó en el primer día de Arenal Sound a cancelar tres conciertos.

Pero no es un asunto sencillo de atajar, sobre todo cuando al repasar las cuentas se arrojan resultados tan excelentes como los 60 millones de euros de impacto económico en Castellón. No es fácil decir que no a eso. En el balance de ayer se resaltaba la relevancia turística de los certámenes por la procedencia de los asistentes, «como es el caso del FIB, donde el 53% de espectadores han sido extranjeros, la mayoría de ellos de Reino Unido e Irlanda, o los más de 110.000 espectadores del Rototom procedentes de hasta 98 países de todo el mundo».

En esta línea se argumenta que los resultados refuerzan la marca 'Castellón, Tierra de Festivales', que la música «se ha erigido como un inmejorable reclamo para posicionar la provincia a nivel internacional», y que estas citan sirven «para dinamizar el territorio y para generar buenas noticias en materia turística, económica y laboral». Ni rastro de autocrítica ni menciones a los puntos mejorables. Se pospone hasta mejor ocasión.

Burriana y, sobre todo, Benicàssim aprueban como sedes. Las ubicaciones han causado también quebraderos de cabeza a los organizadores. Otro detalle que se debe tener en cuento en el recuento de luces y sombras. Que la música no cese. Que nada desafine.