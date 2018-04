«Apuesto por los libros que inquietan, que cuestionan» El escritor valenciano Javier Sarti. / mercedes lillo El autor valenciano acaba de publicar 'Extrañas geometrías', un conjunto de relatos sobre las relaciones humanas Javier Sarti Escritor N. CAMACHO VALENCIA. Sábado, 14 abril 2018, 00:47

Asegurar que el escritor valenciano Javier Sarti golpea al lector con sus textos es un hecho. Lo hace con 'Extrañas geometrías' (Chamán Ediciones), su última incursión literaria y en la que ha recopilado los relatos que ha escrito en los últimos años.

Se trata de un volumen en el que, tras cada escrito, «el lector se ve obligado a tomarse una pausa para sobreponerse al desasosiego de los personajes», manifiesta el autor a LAS PROVINCIAS. «A mí me gusta el relato, me permite mostrar una cara del ser humano que no es la que va enseñando al mundo. Siempre he pensado que la vida no es de color de rosa y las personas tenemos conflictos y dilemas», afirma.

Bajo esta premisa, Sarti dibuja personajes tan reales que, en ocasiones asustan. Sus textos son, en sus palabras, «duros». «Apuesto por los libros que inquietan, que cuestionan», asevera. Tanto es así que se decanta por el formato corto porque, de esa forma, puede llegar siempre al fondo de la cuestión. No intenta «narrar hechos más descriptivos como sí hago en la novela» y sí pretende «presentar a unos personajes que, con un monólogo e, incluso, un simple silencio, dan paso a la reflexión». «Quiero que el lector saque sus propias interpretaciones», confiesa Sarti.

En el caso de este nuevo texto que se incorpora a su producción literaria destaca la «unidad coherente que siguen cada uno de los relatos». «Es un hecho que me ha sorprendido porque son escritos que he ido realizando en los últimos años. Mi intención era recopilarlos en formato libro, pero me he dado cuenta de que tienen relación», afirma. Además, insiste en que en estas 'Extrañas geometrías' ha querido prescindir de lo accesorio, «sin nada retórico ni falsamente literario».

Con títulos tan sugerentes como 'Dijo que vendría', 'Orange' o 'Cuando ella entra en casa, silba', el autor valenciano habla sin tapujos de «las relaciones personales, de la amistad, los celos, la alegría, las carencias, los deseos... Cada uno de nosotros somos una mezcla de todas esas cosas», describe así este libro. Son historias «escritas a lo largo de los años y que no obedecen a nada». «A veces, son como fogonazos que te obligan a contarlos. Hechos cotidianos, algo que te despierta la curiosidad y que a veces pasa desapercibido a los ojos de la gente. Eso es lo que he querido plasmar», argumenta.

Para él, que «a diferencia de autores como Borges», no ha sido escritor de relatos, este tipo de textos le hacen mutar y recurre a técnicas que no utiliza cuando se enfrenta a una novela. «En el relato soy la antítesis a lo que hago en otras historias, en las que ahondo más en la dispersión», asevera. Asimismo, dos de los cuentos incluidos en este volumen, 'En los tiempos del plomo' y 'Miedo y soledad del viaje' obtuvieron, respectivamente, el Premio Internacional Gabriel Miró y la Mención Especial en el Concurso de Relatos Ciudad de Zaragoza.

Sarti es también autor de las novelas 'La memoria inútil' (Alianza Editorial), 'El estruendo' (Espasa Literaria) y 'Piranesi construido'. Además, entre sus incursiones en la literatura juvenil se encuentran textos como 'Blanca y Viernes' (Anaya) y 'Bichos raros' (Alfaqueque Ediciones).

El autor, que también ha sido articulista de LAS PROVINCIAS, presentará su nuevo libro el próximo jueves en el local Wayco de Valencia (C/ Gobernador Viejo, 29) a las 19.30 horas. Después, el día 26 de abril, también tendrá lugar la puesta de largo de 'Extrañas geometrías' en la localidad de L'Eliana en el Centro Socio-Cultural del municipio a las 19 horas.