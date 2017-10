Está al frente de Dadá, la libreria con sede en el MuVIM y el IVAM y como cinéfila recomiendo Animales nocturnos. «No es reciente, pero es prácticamente la única que quiero volver a ver con detenimiento de todas la que he visto últimamente», asegura Pérez Burches.

«Una historia dentro de otra historia»

«Thriller, cine noir… Tom Ford nos cuenta una historia dentro de otra historia, varios ambientes, ficción y realidad se entremezclan y se funden en medio de una sensual y elegante atmósfera que no deja sin embargo de ser real, cruel y dolorosa. Hay planos con exquisita música de fondo donde a pesar del lujo y de la pomposidad de la que se rodea la protagonista no se puede ver sino su soledad y su aislamiento, lo que contrasta además con esa narración en paralelo y el lugar donde se desarrolla. Para el recuerdo, una escena –nada de espoiler– que personalmente me dejó con una sensación de inquietud, no me la quité de la cabeza en un par de días, por su emotiva belleza y dureza...».

Amy Adams, Jake Gyllenhaal y Michael Shannon protagonizan esta cinta sobre una galerista que recibe una novela escrita por su exmarido.