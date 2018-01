El aislamiento del IVAM Exposición 'Please come back. ¿El mundo como prisión?'. / Damián Torres La pinacoteca no mantiene relación con el Consorcio de Museos ni con el MuVIM | El centro que dirige José Miguel G. Cortés arranca el año con frentes abiertos con otras instituciones artísticas CARMEN VELASCO Valencia Viernes, 12 enero 2018, 00:18

El pasado año dejó varios frentes abiertos en la gestión cultural pública que continúan abiertos y, por el bien de las instituciones artísticas, deberían cerrarse durante 2018. Uno de ellos es la relación entre los museos valencianos, que está lejos de ser la idónea. Es cierto que no es la primera vez que sucede, es decir, durante la etapa del PP también hubo fricciones entre los responsables de museos públicos. Ahora el panorama político es otro, pero los conflictos existen.

El IVAM y el Consorcio de Museos no colaboran entre sí. Llevan caminos diferentes pese a ser dos instituciones que dependen de la Conselleria de Cultura. «No hay relación con el IVAM», aseguró José Luis Pérez Pont, en una entrevista con LAS PROVINCIAS. «El director del IVAM quiere imponer líneas de trabajo a otros centros y yo no puedo aceptar imposiciones de nadie porque el IVAM no está por encima del Consorcio de Museos, que es la institución autonómica que tiene encomedanda diseñar la política museística de la Comunitat».

La ausencia de relación entre dos espacios artísticos dedicados al arte contemporáneo resulta, según Pérez Pont, «disfuncional». Él, como publicó este periódico, confía en que el IVAM «adopte una actitud de cordialidad y de trabajo en equipo» para entablar proyectos comunes.

Casar Pinazo no niega divergencias entre museos y aboga por dirimirlas en despachos

En la entrevista, Pérez Pont apuntó que las imposiciones del IVAM también afectaban al Museo de Bellas Artes de Valencia. El director José Ignacio Casar Pinazo no negó que «hay divergencias», pero «también acuerdos y convergencias entre los museos». En cualquier caso, José Ignacio Casar Pinazo abogó por «dirimir tanto unas como otros en los despachos». Y añadió: «El Museo de Bellas Artes tiene problemas muy importantes (plan museológico, ampliación, personal y entorno) que centran toda su atención y que, de momento, no necesita que los demás hablen por él».

El silencio de Cortés

LAS PROVINCIAS ha contactado con el director del IVAM para abordar esta cuestión, pero José Miguel G. Cortés ha declinado hacer declaraciones. No es la primera vez que Cortés guarda silencio sobre las palabras de otros directores. El pasado noviembre no quiso valorar las palabras de Rafa Company, director del MuVIM, que tildó de «OPA hostil neoliberal de un museo hermano» la intención del IVAM de convertir el centro de la Diputación en su subsede.

El IVAM y el MuVIM tampoco colaboran entre sí ni tienen proyectos en común. Después de las palabras de Company respecto a la ampliación del IVAM, Cortés telefoneó al director del Museo de la Ilustración. Ahí quedó la relación.

En cambio, las instituciones que dirigen José Luis Pérez Pont y Rafa Company planean una colaboración sobre el pintor valenciano José Manaut.

Los lazos colaboracionistas del IVAM no pasan por el Consorcio ni por el MuVIM, una situación que deja al centro de arte en una zona de aislamiento. El Institut Valencià d'Art Modern, no obstante, maniobra para recabar apoyos. Así, tanteó a la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LaVac), pero los integrantes de la entidad no tienen una visión homogénea y unívoca respecto a la ampliación del IVAM, es decir, algunas galerías se oponen a la desaparición del MuVIM.

El director del IVAM defiende «absolutamente» la ampliación del museo, aunque en el proyecto con el que ganó el concurso de dirección del IVAM no figura tal iniciativa. La efeméride de los 30 años del centro de arte sería, a su juicio, «una buena oportunidad» porque es «un museo que recoge desde inicio de siglo XX hasta hoy no, hasta mañana, y por tanto necesita ampliarse», dijo el pasado 27 de noviembre en la inauguración de 'Please come back. ¿El mundo como prisión?'