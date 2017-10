El acuerdo entre CaixaForum y el Ágora, sin firmar tras anunciarse hace siete meses El Ágora, hace unos días, rodeado de andamios por las obras. / manuel molines El Consell y la entidad bancaria no han suscrito aún el documento para que el complejo se instale en Valencia REDACCIÓN/EFE Miércoles, 11 octubre 2017, 01:00

valencia. «No hay todavía ningún papel firmado». La afirmación pertenece al director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), Enrique Vidal, quien se refirió ayer así a las negociaciones con La Caixa para que el CaixaForum se instale en el edificio del Ágora de Valencia.

Estas declaraciones llegan siete meses después que el presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, afirmara que «tendréis un CaixaForum en Valencia pronto». Lo hizo durante el encuentro que mantuvo con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el pasado 31 de marzo para cerrar el acuerdo gracias al cual el Ágora acogerá el centro cultural de la entidad financiera. «En aproximadamente dos años o dos años y medio se abrirá», calculó Puig en aquel momento, tras aclarar que el Consell no cobrará ningún canon de cesión del inmueble. Ambos se comprometieron públicamente a que el edificio diseñado por Santiago Calatrava acogiera un CaixaForum -como el que ya existe en Barcelona o Madrid- con una inversión inicial de dieciocho millones de euros y la previsión de inaugurarlo en 2020.

Pero ha pasado todo este tiempo y, según Vidal, «no hay ningún papel firmado». Señaló también que hay que ser «precavidos» y «hablar con muchísima precaución» para no meterse «en un follón» porque el Ágora, que estará acabado en el verano de 2018, tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, es «un espacio público y si no fuera CaixaForum lo que se instalara sería otro». «Nuestro objetivo es acabar el Ágora y ofrecerlo a una entidad de prestigio internacional; naturalmente, quien tiene muchos boletos es CaixaForum. Ya veremos», aseveró el director de Cacsa, quien indicó que tiene la «sensación» de que se sabrá antes de que acabe el año. «Creo que en breve habrá información oficial al respecto, pero no hay un papel firmado todavía. Pero si no fuera CaixaFórum sería otro», subrayó.

«Con CaixaForum estamos hablando, nos han hecho borradores de propuestas y las estamos analizando porque queremos ver las cosas bien hechas», según Vidal, quien agregó que quiere «darle sentido a este edificio porque va a costar 100 millones de euros y hay que hacer algo más con él que en lo que en principio se estaba haciendo».

Respecto al proyecto previsto por la entidad financiera para el interior del Ágora, Vidal explicó que lo que sabe «es lo que se publicó, aquella infografía donde había un cubo metido». «Yo sé que ellos están trabajando, están preguntando a varios estudios de arquitectos ideas al respecto, una especie de concurso de ideas para ver con cuál se quedan» pero «yo no puedo traer un papel diciendo que está firmado. Las negociaciones están muy avanzadas», añadió.

Según Vidal, terminar el Ágora fue una decisión tomada por el Consejo de Administración de Cacsa antes de que alguien manifestara su interés por estar en su interior y porque «era una vergüenza tener eso ahí y era un compromiso acabarlo» porque «como esté cerrado no puedes comprometerte a nada». Insistió en que el Consejo de Administración ha renunciado a instalar las lamas en el edificio porque «costaban un potosí» y subrayó que el autor del edificio, Santiago Calatrava, «se avino a razones» y colaboró en el proyecto. Según Enrique Vidal, en el conjunto de la Ciudad de la Artes y las Ciencias los valencianos «hemos invertido 1.100 millones de euros».

«Ninguna incertidumbre»

Con todo ello, sin embargo, desde la Generalitat se aseguró ayer que el proceso para facilitar que el Ágora acoja el CaixaForum «sigue su curso» y no ha habido ningún cambio ni modificación «que varíe el plan previsto» ni hay «ninguna incertidumbre». Fuentes de Presidencia afirmaron que tendrá que ponerse en marcha el proceso administrativo y hacerse una exposición pública pero «no hay ningún cambio ni modificación que varíe el plan previsto», y manifestaron que para la presentación de este proyecto La Caixa ha invitado a despachos de arquitectos a que aporten sus ideas.