«Soy del 8 % de actores que sí tiene trabajo» La actriz Sonia Almarcha, en Valencia. / jesús signes La actriz alicantina Sonia Almarcha, que actúa en la adaptación teatral de 'En la orilla', destaca «el esquilme de personajes femeninos a partir de cierta edad» NOELIA CAMACHO Lunes, 12 junio 2017, 20:14

Es un rostro más que habitual en las series españolas. También es una secundaria de lujo en muchas películas y, en la actualidad, forma parte del elenco de actores de la adaptación teatral de la novela de Rafael Chirbes 'En la orilla'. La intérprete alicantina Sonia Almarcha, que hace una semana finalizó las funciones de este espectáculo en Valencia -aunque le queda un año de gira por España con el montaje- reivindica su suerte y el «poder vivir de su profesión». Ha participado en innumerables series -entre las más recientes 'Vis a vis' o 'El Ministerio del tiempo'-, y películas como 'La puerta abierta' o 'Amador'. Y en el horizonte tiene algún que otro proyecto para la pequeña pantalla.

-¿Qué poso queda cuando un actor se baja del escenario tras formar parte de una obra como 'En la orilla'?

-Tardas en volver a la realidad. Yo creo que es como si te pasara un obús por encima, es un montaje que requiere de mucha concentración. Notamos como se crea algo religioso con el público. Yo tengo la inmensa suerte de que conocía la obra de Rafael Chirbes porque participé en la adaptación de 'Crematorio'.

-¿Considera que un actor debe meterse en el fango, aunque sea mediante la interpretación?

-Es interesante hacerlo. A nivel humano, vas siendo más consciente de lo que vas contándole al espectador, lo que, en cierto modo, te hace sentirte responsable. Con este tipo de teatro hay un compromiso. Lo repito: la obra es como si un tanque te pasara por encima. Piensas qué duro lo que me están contando pero, al mismo tiempo, dices qué bueno. Pero esta no es una obra política, habla de la podredumbre humana, de en que nos convertimos por la codicia.

-En esta coproducción interviene la Diputación de Valencia. ¿Este es un hecho aislado, que las entidades públicas se embarquen en proyectos de este calibre?

-Yo creo que ha empezado a ser casi inevitable porque la realidad es tan aplastante que es imposible que las instituciones no se hagan cargo. El hecho de que se 'mojen' es bueno para todos, porque te da la sensación es que algo se empieza a sanear. Es reconocer que algo ha pasado.

-La hemos visto en innumerables series y en películas en los últimos tiempos. Tiene una importante trayectoria sobre las tablas y, viendo su currículum, se podría pensar que no ha parado de trabajar en todos estos años. ¿Se siente una privilegiada?

-Siempre lo digo: a mí me ha tocado la lotería. Soy de ese 8% de actores que puede vivir de su profesión. El 92% no puede hacerlo. Muchos combinan sus proyectos con otros empleos que nada tienen que ver con la actuación. Así que yo me levanto todos los días dando gracias por poder dedicarme a lo que me gusta.

-En los últimos tiempos, muchas actrices han alzado la voz y han reivindicado más papeles femeninos una vez se alcanza la madurez. ¿Apoya esta reclamación?

-No es una reclamación, es una realidad. A partir de cierta edad, el esquilme de personajes femeninos es increíble. Las mujeres, a partir de los 45, no interesan. Y es algo muy contradictorio porque la gran mayoría del público que ve las series o acude al teatro son mujeres. Entonces llegas a la conclusión de que sí que interesan. El problema es que la industria sigue estando dirigida y está escrita por hombres. A mí me ha pasado. Llevas toda la vida trabajando y, de repente, a cierta edad, cuando lo que deberías tener es una trayectoria reconocida, te ofrecen menos proyectos que a un compañero con los mismos años que tú. Y esto no cambia hasta que te decides y les sacas los colores pidiéndoles igualdad.

- Usted nació en la Comunitat, pero no la vemos trabajar mucho por la región. ¿A qué se debe?

-Yo me fui hace mucho tiempo a Madrid. La verdad es que hace unos años, cuando estaba Canal 9, sí que trabajaba más. Venía a Valencia a participar en algún corto o en otras producciones. Obviamente, cuando se cerró, pues ya venía menos. Me gusta trabajar en la región. Ves a los amigos y te sientes más arropada. Hay una especie de reconocimiento por haberlo conseguido.

-¿Qué proyectos tiene?

-Pues la gira de 'En la orilla' durará un año. Y cuando termine, volveré a retomar otro montaje, 'Cocina'. También estaré en la película de Rodrigo Sorogoyen, 'El reino', y estoy pendiente de un proyecto para televisión. Compaginar las tres cosas a la vez se da pocas veces, así que voy a cruzar los dedos y a esperar que sea así. Mucha gente se piensa que los actores trabajamos poco, pero no es así.

-También es profesora de interpretación. ¿Qué les dice a sus alumnos sobre el futuro que les espera dentro de las artes escénicas y el audiovisual?

-Yo intento dar poca teoría y mucha práctica. Siempre les digo como es exactamente la realidad. No lo hago para desaminarlos, sino para que tomen conciencia. Deben saber que en esta profesión se trabaja muchísimo. Son muchas horas y es muy duro. No tenemos horarios. Deben tener los pies en la tierra. Yo el único que truco sé para sobrevivir es trabajar y trabajar.