Cuatro manzanas con sabor valenciano

Las artes escénicas valencianas consiguieron retener en casa cuatro manzanas de cuantas se entregaron en la 20 edición de los Max. Habían sido diez las nominaciones que partían de la Comunitat y que se tradujeron en premio para Maduixa Teatre, Carme Portaceli, María Cárdenas y Damián Sánchez. Fueron unos galardones muy repartidos en los que destacaron Rocío Molina (mejor intérprete de danza y mejor coreografía), Nuria Mencía (mejor actriz por La respiración) y Ángel Ruiz (mejor actor por ‘Miguel De Molina al desnudo’). ‘Cervantina’ obtuvo la estatuilla por mejor espectáculo musical e ‘Historias de Usera’ por mejor producción privada de artes escénicas. Una Ana Morgade en bata recibió a los invitados congregados en el Palau de les Arts para la entrega de los 20 premios Max. No tardó, por supuesto, en colocarse un atuendo más adecuado para ejercer de maestra de ceremonias de una gala que regresaba a Valencia 15 años después (en aquella ocasión se celebró en el Teatro Principal). Muchas cosas han cambiado en este tiempo en la ciudad, otras continúan igual. «Seguimos esperando el corredor mediterráneo que se va a inaugurar en el dosmilnunca», ironizó la presentadora, que reivindicó el mar, las naranjas y el filtro de instagram bautizado con el nombre de la ciudad. Y el espectáculo dio comienzo tirando de clásicos valencianos, la banda y la ‘manta al coll’. Y se ve que eso le dio suerte a los representantes de la Comunitat en la categoría de mejor espectáculo de calle, una modalidad que por primera vez se distinguía en estos galardones. «El mejor escenario del mundo es la calle. Hay que dignificarla», exclamó Joan Santacreu, ayudante de dirección de Maduixa Teatre, premiado por la pieza ‘Mulïer’, que se pudo ver en el último Dansa València en la plaza del Patriarca. Se trata de un montaje de danza sobre zancos interpretado por cinco bailarinas y con las mujeres como punto de partida. No es extraño por tanto que Santacreu dedicase su manzana a ellas, «a las mujeres que luchan por su libertad».También de las mujeres «olvidadas y silenciadas» que lucharon por la democracia se acordó la valenciana Carme Portaceli, que se alzó con la estatuilla por la mejor dirección escénica por ‘Només són dones’. Recordó que había abandonado su tierra natal siendo muy joven para buscar trabajo en Barcelona. «Cada vez que vuelvo y bajo del tren esa luz tan particular de esta tierra me atrapa», reconoció la directora y productora teatral, que volvió a subir al escenario por el reconocimiento de mejor espectáculo teatral (le acompañaba, entre otras, la alcoyana Sol Picó, que también participa en la pieza y que reconoció el complicado proceso de creación). El título entrelaza cinco historias sobre los sufrimientos de miles de prisioneras del estado español durante la guerra.

El valenciano Marcos Morau no pudo llevarse el premio por el diseño escénico de 'Oskara'

La gala, celebrada en el Palau de les Arts, honró a los autores y, en especial, a las mujeres

Estuvo dirigida por Joan Font y contó con los valencianos Noèlia Pérez y Josep Zapater

Las mujeres y la discriminación que todavía siguen sufriendo en distintas parcelas de las artes escénicas fueron mentadas en múltiples ocasiones en la ceremonia. Inés Paris, directora de cine y presidenta de la Fundación SGAE -nacida en Valencia, por cierto-, criticó la ausencia femenina en los centros de creación durante su discurso, en el que señaló que únicamente un 17% de los socios de la sociedad de autores son mujeres. El coreógrafo de Ontinyent Marcos Morau (ausente en la gala), impulsor de la compañía La Veronal, no consiguió la manzana en la categoría para la que era candidato, diseño de espacio escénico en ‘Oskara’, pero fue mencionado en varias ocasiones. Iraia Oiartzabal, que ganó por diseño de vestuario, le agradeció «la caña» que les había dado durante la gestación del espectáculo. Los «mesecitos» de creación también fueron rememorados por los miembros del elenco de danza que también lograron distinción. La obra, que está programada en la segunda edición del festival Tercera Setmana, también consiguió vencer como mejor espectáculo de danza. Se trata de un trabajo que recorre algunos pasajes de la cultura vasca. «Decidí montar la obra en la cama del hospital porque no sabía si me iba a dar tiempo», explicó María Cárdenas, que ganó el galardón a la mejor autoría revelación por la obra ‘Sindrhomo’ de La Teta Calva. Afincada en Valencia desde 1999 esta escritora dedicó su manzana a los luchadores, a los que pelean por imposibles. «Yo he vencido en dos ocasiones al cáncer y este es mi premio», indicó. El otro valenciano distinguido fue Damián Sánchez por la composición musical de ‘Mulïer’.La representación valenciana no se limitó a los premiados. Entre los conductores de la ceremonia estaban los conductores Noèlia Pérez y Josep Zapater, que forman parte del equipo de creadores de una gala con guión de Joan Font y Ana Morgade. Otros representantes de la Comunidad fueron los actores Natxo Diago, Alba Blanco, Xavi Castelló, Montse Alborch, Ramón Ródenas o Frank Alonso, así como los músicos Nacho Tamarit, Diego López, Borja Penalba y Sergi Renovell. Además participó el Cor de la Generalitat con Carles Santos y la Banda Simfònica de Dones ‘8 de març’ de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. La ceremonia se convirtió en un emotivo homenaje a los creadores en el que, además, no faltó un guiño a las dos décadas de existencia de las distinciones teatrales. Organizada por la Fundación SGAE, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, fue retransmitida por La 2 de Televisión Española (TVE) en directo.La cita estuvo dirigida por Joan Font, máximo responsable de Comediants, quien ya había expuesto que la gala iba a defender la autoría «ya que sin los creadores no habría nada: ni música, ni teatro, ni danza». Por ello, puso el acento en la autoría en clave femenina, pues «son enormes las dificultades cotidianas que la mujeres deben sortear para poder llevar adelante su trabajo en el ámbito de la creación», reivindicó. El actor y director teatral Salvador Távora recogió el Max de Honor en una noche en la que también salieron con premio Manuel Liñán como intérprete de danza por ‘Reversible’, el grupo Yeses (Max aficionado), ‘Amour’ de la compañía Marie de Jongh (espectáculo infantil), Carlos Marquerie (diseño de iluminación) y Ainhoa Santamaría y Paco Ochoa (actores de reparto), entre otros. Un sol de justicia se lo puso difícil a los fotógrafos que recibieron a todas las estrellas invitadas a una gala que puso en el punto de mira al Palau de les Arts, «que representa el espíritu Mediterráneo», dijo con sorna Morgade. «Vamos a celebrar que la escena sigue viva. Las artes escénicas son un regalo entre dos personas, el creador y el espectador», explicó la presentadora, que terminó la gala suplicando a los espectadores que acudan a ver danza, teatro, conciertos, circo y ópera. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, fueron algunos representantes políticos presentes anoche. Sin embargo, destacó la ausencia de algún miembro del Minsiterio de Cultura, que no acudió a la ceremonia.