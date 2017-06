Más que maestro doctor

Todas las semanas un suceso. Puede parecer poco pero si tienen el calibre del último es un gran suceso. Si sucede en Madrid, el intransigente, puede calificarse de hito. Si tenemos en cuenta las vísperas, una válvula de oxígeno en un moribundo. Si nos vamos a la historia habría que situarlo en las páginas de los casos únicos. Y si uno lo ve desde Valencia y ama esto de la Tauromaquia, aunque haya disfrutado ya de mil hazañas, se tiene que poner en pie y disimular su feliz congoja. Era el gran momento de la feria isidril. Valencia como banda sonora en Madrid, resonaba la Valencia de Padilla; la Puerta Grande, la que da a la calle de Alcalá, las más soñada, la más guardada, abierta de par en par; y en el ruedo una multitud enfebrecida -¿traslado o asalto a la verja venteña?... fervoroso traslado- en el ruedo, les quería decir, llevaban en volandas al maestro. Es Ponce, don Enrique, veintiocho temporadas de alternativa, treinta años desde que se presentó en ese mismo ruedo. Acababa de dar su penúltima lección magistral ante la más dura cátedra del toreo. No fue una obra perfecta, el arte nunca lo es. ¿Qué quedaría para la siguiente?...

En las tertulias, en corrillos y llamadas telefónicas, poncistas de siempre, advenedizos y opositores empedernidos -¡abajo las lanzas!- reconocían la hazaña en una especie de rendición general. No era gratuito. El maestro de Chiva, que acudió a la feria con una de las corridas más fuertes que se han lidiado este año, primer dato del suceso, estuvo magistral desde que se abrió de capa. No había sido hasta ahora la tela rosa su arma de lucimiento principal y sí pasaje de tránsito y preparación camino del tercio final, pero las cosas son como son hasta que dejan de serlo y el tipo anda empeñado constantemente en añadirle novedades a su repertorio para prorrogar sine die su vigencia y ese era su penúltimo reto. Lo ha conseguido. A ese toro lo lanceó entre clamores con las manos bajas, mucha torería, regusto y poder. Además de preciosas eran noticia las verónicas, la media a pies juntos y de frente, aquella otra cargando la suerte, las chicuelinas muy aladas, la colocación en la plaza, la justa para recoger al toro abanto y la exacta para hacerle el quite al compañero en apuros, todo con la inspiración a flor de piel y la inteligencia de siempre que le permitía aprovechar cualquier arrancada para robarle una larga o dejar el toro puesto y colocado con la máxima economía de movimientos.

De esa manera, tan en estado de gracia, arrancó Enrique la que iba a ser la tarde de su cuarta puerta grande de Madrid. Luego sus faenas fueron muy diferentes y pletóricas ambas. La primera a un buen toro que Enrique hizo parecer mejor de lo que realmente era, y la segunda a un toro complicado y difícil de escandalosa cuerna, al que dominó y sacó lo que nadie imaginaba que se le podía sacar. El secreto de su primera faena estuvo en no dejar que el toro se saliese de aquella reunión a la que le tenía sometido. El momento crítico, cuando pudo venirse abajo el trasteo, llegó cuando el toro se negó a seguir el engaño por el izquierdo; y el momento definitivo fue la serie última, rodilla flexionada, nada que ver con la poncina, reunión máxima, escultórica, dominio total, por el derecho y hasta por el izquierdo, que puso la plaza en pie. El segundo trasteo, el del toro cornalón, fue ciencia pura. Además de exposición. Ni el toro tenía condición para el triunfo, ni parecía tener fuerzas aunque no se cayó, tenía tendencia a vencerse y a puntear, los del 7 no querían que Ponce redondease la tarde. En realidad nada que Ponce no pudiese superar. Se fajó con él, le puso y le quitó la muleta, le hacía creer que podía mandar cuando el que mandaba era Ponce y acabó toreándolo con largura. Naturalmente la plaza enloqueció. En los dos toros necesitó de un pinchazo previo a las estocadas, nada que empañase el triunfo más allá de rebajar el número de trofeos, que quedó en uno de cada toro. Lo necesario para dar pie a aquella manifestación de júbilo -¿traslado o asalto a la verja?...- con la que se cerraba la tarde. Ponce, más que maestro doctor, le añadió una nueva página a su gloria.