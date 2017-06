A Pérez Pont se le acumulan las presentaciones

Como mecanismo para rendir cuentas cada viernes la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ofrece una rueda de prensa para explicar algunos temas abordados por el Gobierno valenciano. Esta rutina de comparecer el quinto día de la semana es una práctica a la que se ha sumado el director del Consorcio de Museos. José Luis Pérez Pont encadena cuatro viernes consecutivos con ruedas de prensa, desde el 12 de mayo hasta ayer. Se tratan de la exposición de Hugo Martín (12 de mayo); las propuestas de las convocatorias Escletxes, 365 dies VLC y V.O (19 de mayo); la muestra de Txema Rodríguez y Vinz Feel Free (26 de mayo); y el premio Mardel de las Artes Visuales 2017 (2 de junio), que ha recaído en una pieza de la valenciana Irene Grau, que muestra la ruta de cientos de judíos en su huida de la persecución antisemita por la frontera francoespañola, atravesando a pie los Pirineos por un discreto collado. Todas las actividades se presentaron en el Centre del Carme.

El viernes 5 de mayo no hubo rueda de prensa en el antiguo convento, porque se celebró el miércoles cuando se presentó la exposición 'I am your invention. Lecturas de la Colección TEA Tenerife Espacio de las Artes - Depósito COFF'. Sin embargo, el viernes 28 de abril, sí hubo comparecencia. Ese día acudió a la Fundación Chirivella Soriano donde dio a conocer la retrospectiva de Joan Castejón.

Nadie cuestiona la presencia del máximo responsable de la programación del Consorcio de Museos en las presentaciones y ruedas de prensa de las actividades de la institución que dirige, pero Pérez Pont resulta ser el director de centro cultural valenciano con mayor volumen de comparecencias ante los medios de comunicación que ningún otro. Los responsables del IVAM, MuVIM o Bellas Artes, por citar tres casos, no mantienen una agenda pública tan presencial. Las muestras de las pinacotecas mencionadas se alargan, en ocasiones, más de cuatro meses; en cambio el Consorci de Museos renueva con mayor frecuencia sus propuestas artísticas.

Hay semanas en las que las ruedas de prensa son dos. El día antes de presentar la exposición de Hugo Martín hizo lo propio con 'Refugiarte' (11 de mayo). Dos días antes de las propuestas de las convocatorias Escletxes, 365 dies VLC y V.O, dio a conocer el proyecto Zedre (17 de mayo).

La exposición pública del responsable de la entidad museística comienza a ser comentada en círculos culturales valencianos. En la presentación oficial de DocsValència en la Filmoteca asistió Pérez Pont, dado que el Centre del Carme fue la sede de las galas de inauguración y clausura del festival de documentales. Él no participó en la rueda de prensa, pero quedó inmortalizado en la fotografía junto al resto de autoridades.