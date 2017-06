El FIB más ambicioso aumenta un 20 % su aforo, hasta las 53.000 personas

La vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) prevé atraer a 53.000 asistentes en cada una de sus cuatro jornadas, entre 15.000 y 18.000 personas más por día de lo habitual hasta ahora, y repetir el cartel de «no hay entradas» de 2016, que cerró con 170.000 «fibers». El director del festival, Melvin Benn, anunció ayer que el FIB 2017, que tendrá lugar del 13 al 16 de julio, contará con un aforo máximo de 53.000 personas por jornada «y se va a llegar a la capacidad total», lo que arrojaría una cifra de público de 212.000 asistentes en caso de completar aforo, un 20 % más que el año pasado.

Benn justificó estas buenas expectativas en el «potente» y «extraordinario» cartel de este año, que lideran Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Kasabian, Foals y Deadmau5 junto a «la flor y nata del talento español», como Los Planetas, La Casa Azul, Mala Rodríguez y Love of Lesbian. También destacan The Jesus and Mary Chain, Ride, Liam Gallagher y Stormzy, entre otros.