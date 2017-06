El IVAM quiere venderse mejor al turista cultural

valencia. Lo que no se conoce, no se valora. Lo que no se valora, no se divulga. Lo que no se divulga, no existe. Este círculo vicioso funciona en cualquier ámbito, incluido el arte. Los museos a veces son territorios desconocidos. De ellos, en numerosas ocasiones, sólo se conoce el edificio pero justamente en una institución cultural lo más importante es su fondo artístico y resulta esencial saber transmitirlo al visitante.

Con esta pretensión se firmó ayer un convenio de colaboración entre el IVAM y el Patronato Provincial de Turismo, que depende de la Diputación de Valencia. El acuerdo permitirá formar a 10 guías o técnicos en la colección del museo. La docencia correrá a cargo del Patronato mientras que el centro de arte determinará las personas que estime oportunas para recibirla y después acompañar a los turistas en las visitas a este espacio.

El convenio se enmarca en el proyecto 'L'Art del Turisme' por el cual potenciar la profesionalización de técnicos (artistas, estudiantes o becarios) formados en materia turística. El documento, que no incluye dotación económica y se limita a un año con posibilidad de prórroga, fue suscrito ayer por la vicepresidenta del Patronato de Turisme Valencia y diputada provincial en esta materia, Pilar Moncho, y el director del IVAM, José Miguel G. Cortés. Ambos destacaron la necesidad de potenciar el turismo cultural, romper la estacionalidad en las visitas y ofrecer un servicio de calidad.

La responsable provincial de Turismo explicó que para materializar esta iniciativa «se creará el producto turístico» correspondiente, de modo que pueda «comercializarse» y que «el que vende el producto (el viaje a Valencia) sepa que aquí está la posibilidad» de combinar turismo y arte con visitas al IVAM para «conocerlo por dentro». Para Moncho es necesario que «Valencia sea también objetivo de los turistas por su arte y no solo por la playa o la montaña». Cortés comentó que «la cultura es un instrumento de riqueza espiritual o intelectual pero también de riqueza económica» porque «crea puestos de trabajo, posibilita que la gente visite más los lugares y se quede más tiempo». Estimó conveniente unir dos aspectos «muy positivos para nuestro país, nuestra Comunitat y nuestra ciudad».