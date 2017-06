La Generalitat recupera la Ciudad de la Luz pero bajo la tutela de la UE durante 15 años

Los rodajes cesaron en la Ciudad de la Luz en 2012 y no se sabe exactamente cuándo volverán. El futuro de los platós alicantinos continúa oscuro, pero las negociaciones entre la Generalitat y la Comisión Europea han logrado arrojar algo de luz. El complejo audiovisual no se liquidará. No pasará a manos privadas. Bruselas ha aceptado la dación en pago de la Ciudad de la Luz a la Generalitat, que asumirá a través de Sociedad de Parques Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) la deuda (más de 230 millones de euros) de los platós alicantinos. La sociedad que gestiona el complejo desaparecerá como tal y las instalaciones pasarán a la Generalitat.

Esta dación en pago es una fórmula que la Comisión Europea emplea «por primera vez», según fuentes de Presidencia, y tiene condiciones que impiden que hoy por hoy la Ciudad de la Luz recupera los rodajes. La Generalitat recuperará el complejo, pero no podrá desarrollar en él actividades económicas durante 15 años, algo que impide el desarrollo de grabaciones de series o películas. Cualquier acto en las instalaciones situadas en la partida de Aguamarga no podrá tener rendimiento económico.

Durante estos tres lustros, la Comisión Europea tutelará a la Generalitat como gestora de la Ciudad de la Luz, es decir, será Bruselas quien autorice las actividades a realizar en el complejo. El Consell trabaja ahora en un plan de actividades no económicas que comunicar a Bruselas. Desde Presidencia no detallaron el listado de usos que se comunicará previsiblemente la próxima semana a la Comisión Europea para que los apruebe o los rechace, pero se refirieron a «un proyecto integral». Tampoco precisaron cuando volverá la actividad no económica a los platós, inaugurados en 2005 y considerados por Ridley Scott como «el mejor estudio del mundo».

La supervisión de la gestión de la Generalitat al frente del complejo audiovisual es temporal. Bruselas ha fijado un veto a actividades económicas o con afán de lucro de 15 años. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, negociará para reducir a la mitad este límite. «No nos resignamos a que no vuelva a haber cine», indicó.

Pasado el veto, la Generalitat si quiere hacer uso económico de las instalaciones tiene dos opciones: vender los platós o alquilarlos. También la UE tutelará este proceso para verificar que la adjudicación a terceros se realiza en un proceso transparente y de libre competencia.

El presidente del Consell calificó de «muy buena noticia» el acuerdo alcanzado y recordó que la recuperación de Ciudad de la Luz fue una «de las muchas minas a desactivar» por el Consell. «Se abre un nuevo escenario en el que la Generalitat vuelve a ser propietaria», aseguró Puig en una comparecencia en la Ciudad de la Luz, un complejo que tuvo un coste de 343 millones de euros. El objetivo ahora es «recuperar la actividad», respetando las exigencias de la Unión Europea, y convertir las instalaciones en un espacio «vivo y atractivo» para Alicante.