La gala de los Max rendirá tributo a los autores

valencia. La gala de la XX edición de los Premios Max de las Artes Escénicas se celebrará el próximo lunes en el Palau de Les Arts de Valencia con una ceremonia que será «un canto a la autoría y muy especialmente a aquella con acento femenino», adelantó ayer la organización.

Así, esta gala ofrecerá un explícito y emotivo homenaje a los creadores en el que, además, no faltará un guiño a estas dos décadas de existencia de los galardones. El evento está organizado por la Fundación SGAE, con la colaboración de la Generalitat Valenciana, y será retransmitida por La 2 de Televisión Española (TVE) en directo.

Dirigida por Joan Font, máximo responsable de la compañía Comediants, la gala será conducida por la actriz y presentadora Ana Morgade. «La gala de este año quiere ser un canto a la autoría ya que sin los creadores no habría nada: ni música, ni teatro, ni danza», dijo Font. Para el director teatral será relevante «poner el acento» en la autoría en clave femenina, pues «son enormes las dificultades cotidianas que la mujeres deben sortear para poder llevar adelante su trabajo en el ámbito de la creación».

En línea con «el espíritu valenciano» de esta edición, precisamente, la música estará muy presente durante todo el espectáculo. La creación y dirección musical correrá a cargo de los valencianos Josep Zapater y Noèlia Pérez, artífices del montaje 'Two ladies or not two ladies'.