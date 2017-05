Los dueños de la cafetería de Las Naves denuncian extorsiones por parte de la gerencia

valencia. «Vulneración de derechos por parte de la Dirección de Las Naves y desatención por parte del concejal Jordi Peris». Este es uno de los aspectos que denuncian los responsables de la cafetería del centro de innovación valenciano tras conocer que la dirección de la institución cultural ha decidido rescindir el contrato con la empresa adjudicataria de este servicio.

En un comunicado, los responsables de Bluelbell Coffee, que accedieron al contrato el 22 de junio de 2016 por un periodo de doce meses, afean las conductas del actual gerente de Las Naves, Rafa Monterde, y defienden que la empresa «cumple a rajatabla el pliego con el que concurrió». «La no renovación del contrato es difícilmente justificable. Quizás por ello a día de hoy Bluebell Coffee sigue esperando que la dirección del centro argumente su decisión»,a seguran. Y prosiguen: «el señor Monterde comunicó por burofax hace dos meses la no renovación del contrato. En dicha comunicación no se hace constar motivo alguno de incumplimiento», reza el escrito.

También denuncian que en los últimos tiempos han sufrido acciones encaminadas a «extorsionar» a la empresa adjudicataria como el cierre de las puertas de acceso desde la calle a la cafetería, «lo que dificulta la entrada de los viandantes de paso por la zona al local, teniendo un efecto negativo en la actividad del negocio»; y la recepción de correos electrónicos «amenazantes» por parte de la dirección y de otro que contiene un informe de un técnico contratado por la Fundación -responsable del espacio cultural- para la revisión de la instalación eléctrica de baja tensión. En este correo, aseveran, se detalla «la falta de limpieza del cuadro eléctrico de la cafetería, si bien no se aporta prueba gráfica ni visual de dicha circunstancia».

La empresa ha solicitado una reunión con el alcalde Joan Ribó.