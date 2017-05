Las Naves de Valencia cierra la temporada sin teatro

«No hay novedad». Así se refiere el concejal de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, Jordi Peris, al hecho de que no hayan comenzado las obras de reparación en el Espai Mutant de las Naves, un espacio que tuvo que ser clausurado en diciembre del año pasado por los daños causados por las filtraciones de las lluvias.

La intención, según adelantó LAS PROVINCIAS, era que los trabajos se iniciasen en el mes de mayo. Se esperaba el acuerdo entre las aseguradores y la solución de los problemas burocráticos para reparar unos desperfectos que, en las propias palabras de los responsables de Las Naves, son «físicamente inapreciables». Pero hoy las obras de reparación no han, siquiera, ni empezado. Los gestores del espacio vuelven a justificar que no se hayan iniciado los trabajos para arreglar el suelo del pabellón 3. Alegan que la cuestión continúa encallada entre la aseguradora del Ayuntamiento y el consorcio estatal de siniestro.

El edificio acoge una muestra fotográfica de Aitor Sarabia Las Naves inaugura hoy 'The Black Mark', una muestra fotográfica fruto del viaje del artista multidisciplinar Aitor Saraiba (Talavera de la Reina, 1983) durante tres años por diferentes países asistiendo a conciertos de metal underground. La propuesta se erige como un diario para captar en las actuaciones a distintos hombres homosexuales. En ese viaje también se adentra en esta cultura musical, en el descubrimiento de grupos de música y discos que no se encuentran con facilidad. El periplo del artista se ha hecho en autobuses, en trenes atravesando montañas heladas, en aviones internacionales, en pequeños vuelos 'low cost' y en coches de amigos y de desconocidos.

Más siete meses es lo que lleva cerrado el Espai Mutant. Clausurado y sin programación. Es más, no sólo se han tenido que mover de fecha algunos espectáculos, sino que otros han tenido que buscar otros enclaves para poder representarse. En junio, la cartelera de artes escénicas también está vacía. Y eso que Las Naves es una de las sedes donde se celebra el festival Tercera Setmana. Son dos los montajes del certamen que recalarán en el espacio de Juan Verdeguer. La presentación del disco 'Dystopia' de Güiro Meets Russia y la obra 'Un leñador no es un diseñador' se ubicarán en la biblioteca de la entidad municipal. El primero se celebrará el 10 de junio y el segundo el día 15 de ese mes. «Ambos montajes ya se había programado para ese espacio», argumentan de nuevo. Las entradas para ambas propuestas ya se pueden adquirir en la web del enclave municipal. ¿Y el futuro? En el horizonte se encuentra el mes de julio. «En ese mes no solemos tener programación en el escenario. Con el buen tiempo, la cartelera se instala en otros espacios como los patios», insisten desde la entidad. Así, la conclusión está clara: Las Naves finalizará la temporada este verano sin tener su escenario reparado. Sobre todo si se tiene en cuenta que el mes de agosto también es un periodo inhábil en el que apenas hay programación.

No se aventuran a dar una fecha para reparar el Espai Mutant. Pero surge un interrogante: ¿se necesitan más de siete meses para solucionar los problemas ocasionados por unas filtraciones? Por precaución, aseveran, el escenario no reabrirá hasta que se realicen las obras de reparación pertinentes.

Mientras, la actividad cultural se desarrolla en otros lugares alternativos dentro del edificio de Juan Verdeguer. No hay novedad. Ni fechas concretas para que el escenario vuelva a tener actividad. «Se está alargando en el tiempo, pero nosotros queremos que se reabra lo antes posible», insiste el concejal Peris, sin especificar plazos.

Los antecedentes

Las lluvias del pasado diciembre ocasionaron desperfectos en el patio de butacas del Espai Mutant. Este hecho obligó a suspender la programación. Las primeras perjudicadas fueron las obras 'Boys don't cry', de la compañía Divergences, prevista para el sábado 10 de diciembre, y 'El fill que vull tindre', de El Pont Flotant, que estaba programada para los días 16 y 17 de ese mismo mes. A partir de entonces, los espectáculos fueron saltando de la oferta porque los daños no se reparaban. Los retrasos hicieron que 'Still life', de Taiat Dansa, y 'Lluita', de Titoyaya, previstas para febrero, tampoco se representaran. Las semanas fueron pasando y no había novedades. Llegó mayo y de la cartelera se cayó 'Cáscaras vacías', del Centro Dramático Nacional, un montaje que iba a pisar las tablas del espacio el pasado 7 de mayo dentro del Festival 10 Sentidos. Tampoco pudo ser y recaló en el Teatre el Musical (TEM).

Y, como dice el refrán, «a grandes males, grandes remedios». Las Naves ha intentado que el teatro, sin escenario, sobreviviera en la entidad por lo que ha recurrido a los patios y a la biblioteca.