El IVAM transformará su explanada en un espacio verde

valencia. El IVAM tendrá este verano una intervención arquitectónico-artística efímera de Adrián Torres en su explanada que transformará este emblemático espacio de entrada al museo en un lugar «más verde e interactivo».

El museo valenciano dio a conocer ayer los bocetos de la propuesta no permanente que se ubicará en la explanada del centro Julio González y que se presentará el jueves 22 de junio.

De este modo, y dentro de la línea 'IVAM produeix', el arquitecto valencian está trabajando en un proyecto efímero que durante los meses y horas de más calor permita que el público pueda pasar más tiempo en ella. Se trata de hacer que ese espacio de la pinacoteca sea «más habitable, más verde y más interactivo», incidieron desde la institución cultural.

Con el objetivo de que los visitantes puedan permanecer en un espacio «tan emblemático» como es la explanada, todos los veranos se realizará una intervención diferente para lo que se invitará a artistas, arquitectos y colectivos formados por diferentes profesionales para que aporten ideas para transformar la entrada del museo.

'IVAM produeix', que se inició el pasado mes de enero con la intervención en la fachada del edificio de la artista Cristina Lucas (Jaén, 1973), y que va a promover este año la producción de la obra de casi una decena de artistas.

Se trata de que el museo no se limite a exhibir exposiciones, sino que actúe asimismo como generador de producción artística nueva, además de poner en valor proyectos site specific para algunos espacios no museísticos del centro, explican.

Adrián Torres (Valencia, 1982) es arquitecto, licenciado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV. Con formación en arquitectura experimental y planeamiento urbano, Torres ha llevado a cabo proyectos de arquitectura emergente y activación de espacios de cogestión y creatividad social urbana, como la Calderería, el Bosque Urbano del Carmen o el solar Corona. Actualmente desarrolla proyectos de arquitectura, paisaje, investigación y diseño.

Por otra parte, el museo informó ayer de que su próximo 'Caso de estudio' estará dedicado a Robert Frank. En él se revisará la trayectoria artística de uno de los fotógrafos más influyentes del siglo XX. La muestra incluye 18 fotografías pertenecientes a la colección del IVAM, libros, las películas 'Keep Busy' (1975) y 'True Story' (2004) procedentes del Museum of Fine Arts de Houston y el vídeo documental titulado 'Fire in the East' que contextualiza su obra.