'Showcooking' de medusas en el Oceanogràfic de Valencia

El Festival Internacional de Imagen Submarina realizado en el Oceanogràfic de Valencia culmina hoy con una jornada destinada a la divulgación para los más pequeños... el FIIS KIDS

Este festival, que ha reunido a algunos de los mejores documentalistas y fotógrafos submarinos del mundo, supone un canal indispensable para hablar sobre los riesgos y amenazas que sufre el mar.

Para completar el evento, tres cocineros de prestigio han dado su toque gastronómico con el fin de hablar, a través de nuestros paladares, de pesca sostenible, equilibrio marino, nuevas fuentes de nutrientes...En resumen, del mar como gran despensa del siglo XXI. Todo ello a través de un fascinante animal marino; las medusas.

Las medusas son el gran aliado del hombre, ya que llevan con nosotros más de 700 millones de años ejerciendo de barómetro del mar. Por ello, cuando hay una sobreabundancia de estos animales, sabemos que es por efectos del calentamiento global, la presencia de hidrocarburos o la sobrepesca. La mejor manera de corregir ésto es incorporando las medusas a nuestro menú.

Por ello, David Carrión, chef del Restaurante Submarino del Oceanogràfic, ha presentado un plato que debuta esta temporada en la carta del restaurante; “Ensalada de medusa marinada,

algas, tirabeques y hoja de ostra”. Un plato avalado por el gran Pepe Rodríguez, jurado de Masterchef y estrella Michelín en dos de sus restaurantes en Toledo.

María Querol, concursante de MasterChef Junior 3, por su parte, ha hablado del "paladar psicológico" , que considera debe ser desterrado, sobre todo en los más pequeños. Su lema es "no digas no me gusta hasta que no lo pruebes". Y bajo esa premisa ha cautivado al público presente con dos recetas: “ bol de algas y medusas con huevas de salmón, plancton marino y flores" y "ensalada de Medusas con Salsa Unagi, sésamo y crujiente nori".

Por su parte, Carlos Maldonado, ganador de Máster Chef 3 y cocinero revelación, ha propuesto el punto de "cocina gamberra" con una receta de snack basado en "Medusa marinada en crujiente de tapioca cocido en un dashi con verduras confitadas en escabeche y gel de algas con katsuobushi" que ha dado a probar al público asistente.

Para concluir el festival, se ha realizado la entrega de premios del Concurso Internacional de Fotografía Submarina, siendo los premiados Scott Portelli con el primer premio, Eduardo Acevedo con el segundo, tercer premio (votado por hijos de trabajadores del Oceanogràfic), para Ronal Bach, cuarto premio en categoría de temática libre para Okley Morillas, y por último, premio a trabajadores del Oceanogràfic para Nicolás Issenjou.

Un cierre de festival emotivo para todos, que concluirá esta tarde con talleres de reciclaje para los más pequeños, que transformarán basura marina en tesoros.