Muchas viñetas y poca industria en la Comunitat Valenciana

«El cómic es un negocio, pero no rentable. Yo no vivo de ser dibujante de viñetas, sino de ejercer de ilustrador. El cómic no da para comer, bueno, da para un único plato, las lentejas, pero no para el segundo, la carne». Con humor pero así de tajante se expresa Daniel Torres (Teresa de Cofrentes, 1958), padre del popular Roco Vargas y autor de la enciclopédica 'La casa', de la que el IVAM mantiene una completa exposición hasta el 4 de junio.

Torres, ofreció ayer una charla magistral en las VI Jornadas de Cómic de Valencia. El responsable del evento, Gonzalo Torres, es categórico: «El cómic no es un negocio porque la cultura difícilmente lo es. El tebeo no está lo suficientemente apreciado. No entiendo cómo 'Arrugas', de Paco Roca, y la trilogía del doctor Uriel, de Sento Llobell, no son lecturas preceptivas en los colegios».

«Desde el punto de vista de una galería, el cómic no es negocio. Es una batalla diaria reivindicar y posicionar la ilustración respecto al resto del mundo del arte contemporáneo, es casi la principal. Que los compradores y coleccionistas, al nivel que sea, pasen por la galería es otra de las luchas. No están habituados a que existan galerías que se dediquen al cómic y no se dan cuenta de que nuestra labor es fundamental», sostiene Cristina Chumillas, de la galería Pepita Lumier.

«El cómic no es a día de hoy un negocio excesivamente rentable, como tampoco lo es el libro. Ha habido incremento de lectores, pero aún se ha de alcanzar más público», sostiene David Brieva, de la librería Bartleby.

Álvaro Pons, especialista en tebeos, sostiene que el sector editorial 'comiquero' proporciona 3.700 novedades al año, según el último informe de Tebeosfera. «El tebeo ha entrado de forma natural en la industria editorial y la oferta de títulos es más abundante que nunca», explica.

Daniel Torres, un referente de las viñetas, considera que existe industria entorno al cómic dado que «grandes editoriales en Madrid y Barcelona apuestan por el formato y, además, existe una pléyade de microsellos», pero adentrándose en territorio valenciano prefiere no posicionarse porque, dice, lo desconoce (vive en Barcelona desde hace años).

Valencia carece de sellos potentes, pero posee pequeñas editoriales, matiza Pons. Una de ellas es Grafito, fundada por Yolanda Dib y Guillermo Morales en 2014. «El cómic es un negocio duro porque el mercado es reducido. Se trata de buscar planteamientos distintos. Nuestro modelo es trabajar con autores españoles con vista a internacionalizarlos porque la demanda nacional es muy limitada», explica Dib, quien apunta que ha vendido licencias de varios títulos de Grafito a la editorial suiza Paquet. Morales y Dib no se dedican al 100% a Grafito, mantienen sus trabajos anteriores a la apertura del sello. «Si nos implicáramos al 100% podríamos vivir de Grafito», matiza con optimismo Dib, quien ensalza, como Pons y Brieva, la estupenda cantera de dibujantes en la Comunitat

«Industria suena a algo muy grande, que tiene que generar mucho trabajo y mucho dinero y eso, no tengo claro que exista de esa manera en la Comunitat. Pero tampoco una industria cultural, en general», añade Chumillas. «Antes había más tejido industrial respecto al cómic, por ejemplo, existía Edicions de Ponent, que cerró tras la muerte de su fundador», detalla Brieva, quien como Gonzalo Torres y Álvaro Pons, recuerda los años en los que Valencia fue la cuna de la historieta.

En esta situación, ¿Valencia necesita un salón del cómic? Daniel Torres cuestiona el patrón del evento. «Soy partidario de ampliar el modelo de las Jornadas de Cómic con mayor presupuesto, más actividades y con autores internacionales, pero para crecer se necesita mayor apoyo institucional». El modelo de Salón de Cómic de Barcelona «no es aplicable de la noche a la mañana en Valencia», a juicio del dibujante, quien tilda de «fiasco» el último intento por sacar adelante el evento bajo la marca Tebeo Valencia en Feria Valencia, institución que no ha enterrado el proyecto de lanzar un salón del cómic vinculado a la industria del entrenemiento (videojuegos, series, etc).

Yolanda Dib y David Brieva también consideran esencial encontrar el formato adecuado. «Las Jornadas de Cómic necesitan un impulso, mayor profesionalización, más espacio y quizás así se podría liderar un encuentro de mayor entidad e infraestructura», apunta la editora, quien también ensalza el modelo de Splash Sagunt. El evento del Mercado de Tapinería, que concluye hoy, «cubre el hueco y funciona muy bien, pero sería interesante que Valencia tuviera un salón porque sirve para hacer afición y para educar a nuevos lectores», afirma el responsable, junto a Luci Romero, de la librería Bartleby.

Pons considera que la fórmula de Valencia pasa «por muchos eventos distribuidos durante todo el año. La ciudad ha demostrado que tiene capacidad para jornadas, encuentros y actividades». A las citas ya mencionadas, incluye ComicTools y Tenderete.

Salón del Cómic, ¿sí o no?

Gonzalo Torres lo tiene claro: «Nosotros no queremos ser el salón del cómic, pero con mayor respaldo institucional las exposiciones serían más grandes y se podría invitar a autores extranjeros». Para uno de los cerebros de las jornadas, que organiza la Asociación Valenciana del Cómic, es imprescindible más implicación del Ayuntamiento, «como sucede en Sagunto con el Splash».

«Un Salón del Cómic sería un espaldarazo importante. Salones y ferias tienen una función primordial, además de ser escaparates comerciales brutales, y es la de mediar. Dan visibilidad al trabajo de los dibujantes; son el magno evento al que a todo el mundo le gusta asistir, muchas veces sin plantearse si de lo que tratan les gusta o no, pero hay que ir. Los salones son los que pueden iniciar lo más duro e importante: generar necesidad. ¿Por qué no lo tiene? Porque no se cree en la pequeña industria del cómic existente en la Comunitat y no se apoya como debe. Vivimos en un círculo vicioso», afirma la responsable, junto a Lucía Vilar, de la galería Pepita Lumier.

Daniel Torres y Álvaro Pons coinciden en resaltar como puntal del Salón del Cómic de Barcelona la existencia de grupos editoriales potentes en la ciudad condal, una situación empresarial de la que carece Valencia. En la Comunitat, añaden ambos, «hay mucha afición y tradición» por el tebeo, la novela gráfica y la ilustración.