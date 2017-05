Trabajo pide por carta a las sociedades musicales de Valencia que regularicen la situación de profesores y administrativos

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia ha remitido una carta informativa a las sociedades musicales de la provincia para que regularicen la situación de los trabajadores, en caso de que algún profesor o empleado no esté dado de alta, según ha informado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues.

El requerimiento no contempla la apertura de ningún procedimiento de inspección, por lo que "no habrá sanciones", simplemente es una misiva que Trabajo envía a las sociedades como a otros colectivos de trabajadores.

En la carta, el departamento indica a las sociedades que "si tienen algún profesor de música o alguna persona de administración o servicios que debería estar dada de alta, que lo haga, sin ningún tipo de sanción o inspección", ha detallado Moragues. Es decir, que las sociedades musicales "autorregularicen" su situación.

"La Inspección de Trabajo no esta haciendo un procedimiento de comprobación de inspección, no va a haber sanción. No estamos hablando de una inspección, sino de una carta como la que se envía a muchos colectivos", ha recalcado el delegado del Gobierno, por lo que no se trata de "ninguna actuación específica ni particular" contra las bandas.

Moragues se ha puesto en contacto con la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat (FSMCV) y le han trasladado que "la situación está regularizada y la carta no tendrá repercusión". Por tanto, el delegado ha insistido en la importancia de lanzar "un mensaje de tranquilidad" a los integrantes de estas agrupaciones.

"No estamos hablando de los niños y las personas que tocan: hablamos de las personas que dan clases y se encargan de la administración, asesoramiento o cualquier servicio, que tienen un contrato y deben estar dados de alta", ha detallado.