El teatro de Tercera Setmana busca su lugar

valencia. El festival de artes escénicas Tercera Setmana no tiene fronteras. Su segunda edición busca hacerse fuerte en el resto de la Comunitat, por lo que ha configurado una programación simultánea para Valencia, Castellón y Alicante. Aunque sólo será durante tres días, entre el 8 y el 11 de junio. Después, toda la producción se centrará en la Valencia. El certamen, impulsado por la Associació d'Empreses d'Arts Escèniques del País Valencià (Avetid) quiere ser una cita de referencia en la escena de la región y, por ello, en esta segunda edición su oferta cultural traspasa la capital del Turia.

Para ello, ha programado entre el 8 y el 18 de junio una cartelera compuesta por 44 compañías, una cifra que casi duplica a las 28 de la edición anterior. Además, las compañías valencianas ganan peso, pasan de nueve en la edición anterior a las 18 de 2017.

Durante diez días, en las tres provincias tendrán lugar unas 60 representaciones, en las que también tendrán su espacio compañías de Baleares y Cataluña, -hay seis catalanas y dos de las islas- «con las que la Comunitat comparte idioma y cultura», aseguró el director artístico de Tercera Setmana, Salva Bolta.

El profesional no quiso detallar el presupuesto de esta edición. «Os lo diré el 19 de junio», afirmó ante los medios. Aunque desde el certamen aseguraron que el montante no es superior al de 2016 y que, la razón, es que en este ejercicio cada compañía realizará solo una función y no dos como en la pasada edición.

Para Bolta, «la cultura es la mejor revolución», por lo que la cita teatral pretende no sólo convertirse en un festival de referencia en la región sino que debe convertirse en una «plataforma de exhibición» para las artes escénicas. En esta línea, el director artístico de Tercera Setmana se autonombró responsable de toda la programación. «No hay un hilo conductor ni un tema. La oferta obedece a mi criterio subjetivo. Lo que se podrá ver obedece a criterios de calidad y excelencia», aseveró.

¿Y qué ha programado Tercera Setmana? Su cartelera contiene tres estrenos absolutos: 'Orbis', de la compañía de Birmingham Humanhood (11 de junio); 'La capilla de los niños', de los valencianos Perros Daneses (16 de junio); y 'Les solidaries', de la compañía de la Comunitat A tiro hecho (16 de junio).

Por disciplinas, este año se ofrecerán 21 espectáculos de teatro de sala, cuatro de circo, siete de danza, uno de marionetas, una acción urbanas, dos musicales, uno de ellos un concierto para perros, seis de arte de calle, una performance y un espectáculo de circo aéreo de gran formato con el que se cerrará el festival en la Plaza del Ayuntamiento. Destacan, por ejemplo, 'La ternura', del teatro de La Abadía, que abrirá el certamen en el Principal el 8 de junio. También 'Dona no reeducable', del Teatre Lliure de Barcelona, que se representará en el Rialto el domingo 10 de junio y 'Martes de Carnaval', del Centro Dramático Galego y que por primera vez se podrá ver en gallego pero con subtítulos en castellano.

Los graneros de creación, impulsados por Espacio Inestable y la Rambleta, también tienen su hueco en esta programación. Un ejemplo de ello es 'Desde el infierno', que se instalará en Espacio Inestable el 12 de junio. Bolta destacó que muchos de los espectáculos de este festival están nominados a los Premios Max como 'Quixote', de la compañía Puja; 'Oskara', de Kukai Dantza o 'Síndrhomo', de La Teta Calva.

El festival también sale a la calle con propuestas de teatro, danza, circo y música, incluyendo un espectáculo para perros que tendrá lugar el 18 de junio en los Jardines del Palau de la Música. En total, Tercera Setmana ofrecerá 60 representaciones en once salas y 12 espacios abiertos. Los precios de las funciones oscilan entre los 3 y los 18 euros aunque los interesados podrán adquirir abonos para el festival con hasta el 75% de descuento. Sin embargo, la segunda edición del festival ha tenido que hacer concesiones. La primera, no cumplir con el compromiso de que el festival coprodujera un montaje con alguna compañía valenciana. Según confesó Bolta, estaba previsto un espectáculo en colaboración con Wichita Co y su responsable Víctor Sánchez, en la que también intervenía el Centro Dramático Nacional (CDN). No ha podido ser, aunque en el horizonte sobrevuela la esperanza de que la próxima edición sí cuente con una coproducción.

El propio Bolta utilizó ayer la presentación del certamen para pedir que no se politice ni se hable de números en cuestiones económicas sino que se destaque su vertiente cultural. Quizás se refirió así por la polémica que se suscitó el año pasado, primera edición del certamen, y en la que el festival se convirtió en objetivo de las críticas al haber recibido una ayuda pública de manera directa. No obstante, sus palabras contrastaron con la gran cantidad de políticos y representantes públicos que acudieron al acto. Entre ellos, el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona; el director del Instituto Valenciano de Cultura, Abel Guarinos; el subdirector de Artes Escénicas, Roberto García; la diputada de Teatros, Rosa Pérez Garijo; y concejales del Ayuntamiento como Carlos Galiana, Sandra Gómez y Glòria Tello, entre otros.

Aperitivos y talleres

El festival valenciano no sólo ocupará esa tercera semana del mes de junio. A partir del próximo jueves ya dejará constancia en Valencia y Castellón de unos 'aperitivos' artísticos en espacios no convencionales como calles, comercios y pubs, donde tendrán lugar conciertos móviles, performances en establecimientos, microteatros en bares o un espectáculo de patinaje.

Finalmente, dentro de la cita cultural se ha organizado también 'Connexions', unas jornadas de encuentros interprofesionales en colaboración con la Universitat de València en las que invitados nacionales e internacionales debatirán en mesas redondas acerca de los modelos de residencias creativas. Tercera Setmana se completará con dos talleres de formación para profesionales. El primero, de escenografía, será impartido por Carles Alfaro, Fefa Noia y Víctor Velasco que darán sus perspectiva a un texto del dramaturgo de raíces valencianas José Ricardo Morales. Por su parte, el dramaturgo Antonio Rojano impartirá el taller 'La escritura del Abuismo'.