Ricky Martin ofrece hoy la primera de sus dos actuaciones en Valencia

valencia. Valencia espera a Ricky Martin. El cantante puertorriqueño ofrece hoy el primero de los dos conciertos que tiene programados en la plaza de toros de la ciudad. Inicialmente, el artista iba a actuar en la capital los días 19 y 21 pero por problemas de agenda tuvo que reprogramar las fechas y visitará finalmente Valencia hoy y el domingo.

El cantante puertorriqueño desplegará sus más que pegadizos temas dentro de la gira 'Ricky Martin in concert' y promete a sus seguidores que la cita musical será una gran fiesta para «bailar hasta el cansancio».

Tras el éxito de 'La mordidita', tema incluído en su último álbum, el pasado 23 de septiembre sacaba a la venta 'Vente pa'ca' un single en colaboración con Maluma que se convirtió en uno de los grandes hits en lengua española del año. El intérprete ha copado los primeros puestos de las listas en Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Mexico y Panama y se situó directamente en el número uno del Billboard Latin Digital. En tan solo una semana consiguió 14 millones de reproducciones.

Ricky Martin

Martin presentará hoy un espectáculo que cuenta con extraordinarios juegos de iluminación, diseñados con más de 150 luces móviles y cinco pantallas de vídeo de alta definición; una moderna escenografía en sincronía con el aspecto visual y musical; cambios de vestuario y vibrantes coreografías, complementan la proyección escénica del artista, quien desde el primer momento cautiva la atención del público.

Éxitos como 'Come with me', 'She bangs', 'La mordidita', 'Tal vez', 'Livin' la vida loca' 'Pégate', 'Adiós', 'La Bomba', 'Cup of life', 'Asignatura pendiente' y su reciente 'Vente pa'ca', entre otras, son parte del repertorio que sus seguidores podrán disfrutar en esta nueva gira.

Tras su paso por Valencia, la gira proseguirá por Palma de Mallorca (31 de mayo, Palma Arena), Gijón (3 de junio, La Laboral), Murcia (4 de junio, Recinto Ferial La Fica), Zaragoza (7 de junio, Pabellón Príncipe Felipe), A Coruña (10 de junio, Coliseum) y Bilbao (11 de junio, BEC).