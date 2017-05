Cinema Jove proyectará películas sobre el arte urbano en las paredes de un solar

valencia. Cinema Jove, que se celebrará entre el 24 y el 30 de junio, incluirá en su programación el ciclo 'Art & The City', una recopilación dedicada al arte urbano que estará integrada por siete proyecciones de largos y cortometrajes. El ciclo se proyectará en las paredes de un céntrico solar de la ciudad, y será presentado por los máximos exponentes locales del 'street art'.

La selección integra ficción, documental y cine experimental. Con esta actividad, Cinema Jove pretende «reflejar el periodo de luna de miel que vive la ciudad con el arte urbano», explican los responsables del encuentro cultural a través de un comunicado. 'Art & The City' ofrecerá siete proyecciones de largos y cortos, que serán presentados por los máximos exponentes locales del street art. Las películas se proyectarán en las paredes del solar ubicado en la calle Conde de Montornés de Valencia, donde se ubica un enorme mural del artista Escif, titulado 'Bonjour tristesse.

Desde Cinema Jove subrayan que el arte urbano vive un «momento álgido» en la Comunitat, tanto por la proyección internacional de sus artistas (Julieta, Escif, Deih, Xelön, Hope, On_ly, End, Tiboo, Luce y Hyuro), como por la cantidad de eventos especializados en las intervenciones urbanas. «Con este ciclo, pretendemos reivindicar a los artistas urbanos, reducidos a menudo a un mero papel residual y clandestino en la escena cultural», explica el director de Cinema Jove, Carlos Madrid.

El primer título programado es 'Style Wars' (Tony Silver, 1983). Esta película se ha convertido en un emblema del espíritu original y entusiasta del hip hop cuando estalló en el mundo desde los túneles subterráneos, las calles del uptown, los clubes y los parques de Nueva York. Otro de los alicientes será la première en España del documental italiano 'Fame', con presencia de su director. 'Muro', por su parte, es un cortometraje documental de producción íntegramente valenciana, dirigido por David Molina y Rafa Casañ, en el que tres artistas del mundo del 'street art' realizan diferentes intervenciones urbanas en Valencia mientras son valorados por su público natural. Será el segundo de los estrenos de este ciclo, con la asistencia de sus directores.

También se proyectará 'Exit Through The Gift Shop', el debut cinematográfico del reverenciado y esquivo artista urbano Banksy; la colombiana 'Los hongos' (Óscar Ruiz Navia, 2014); 'The Neverending Wall', de la valenciana Silvia Carpizo, un alegato contra la destrucción de la memoria histórica de La East Side Gallery; y la norteamericana 'Bomb the System' (Adam Bhala Lough, 2002), que traza un homenaje al arte pictórico callejero y la ciudad donde se inició.