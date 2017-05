Les Arts sucumbe al drama de 'Werther'

El Palau de les Arts de Valencia sucumbe a la obra cumbre de la lírica francesa. El coliseo estrena el próximo sábado 'Werther', de Jules Massenet, una trágica historia de amor, basada en la novela epistolar 'Die Leiden des jungen Werthers', de Goethe, que el auditorio presenta en su versión íntegra.

El maestro Henrik Nánási regresa por tercera vez a Les Arts para dirigir a una «fantástica» Orquesta de la Comunitat en un montaje difícil, que reúne a dos solistas únicos como la soprano Anna Caterina Antonacci -en el papel de Charlotte- y el tenor Jean-François Borras, en el rol de Werther. «Tenemos todas las armas para hacer una gran producción», aseveró el director húngaro, quien espera que su fructífera relación con Les Arts, donde debutó en en 2014 con 'El castillo del duque Barbazul' y donde dirigió a Plácido Domingo en 'Macbeth' en 2015, se mantenga. «Para mí es un placer estar en Valencia. La calidad de este auditorio te garantiza que no vas a trabajar con sorpresas», aseveró.

No fue el único que destacó la complejidad de la obra cumbre de la lírica francesa. «Esta es una de las obras «más temidas por los tenores», dijo Borras, también galo, y cuyo

La pieza es una coproducción entre el coliseo valenciano y la Ópera de Monte-Carlo. La dirección de escena corre a cargo de otro maestro, Jean-Louis Grinda, quien recurre a los 'flashback' para proponer un planteamiento distinto a la idea original del montaje. En esta ocasión, la pieza comienza con el suicidio del protagonista, desesperado por el amor no correspondido de Charlotte, quien ha decidido cumplir con las promesas que le hizo a su madre. A partir de ese momento, Grinda, gracias también al responsable de la escenografía y el vestuario, Rudy Sabounghi, se sirve de un espejo roto para retroceder en el tiempo y retratar la vida de Werther y su pasional enamoramiento. «El final es el principio», relató. Además, utiliza una cuidada iluminación, ideada por Laurent Castaingt, y de vídeos, elaborados por Julien Soulier, para poner en escena Werther a un 'Werther' muy especial. El también director del prestigioso festival Chorégies d'Orange (Francia) no ahorró palabras para calificar a Nánási. «Si además trabajas con un director musical que despliega una compresión magnífica de la partitura es la mejor de las situaciones», aseveró.

Junto a Antonacci y Borras, el reparto se compone de Helena Orcoyen, en el papel de Sophie. También participa Michael Borth (Albert), estudiante del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo y que, según el intendente de Les Arts, Davide Livermore, muestra una excelente calidad en un rol muy importante. Alumnos como Alejandro López (Le Bailli), Moisés Marín (Schmidt), Jorge Álvarez (Johann), Fabián Lara (Brühlmann) y Iuliia Safanova (Kätcheb) completan el equipo artístico de la ópera de Massenet. «Los jóvenes vienen pisando fuerte. Puede que nos quiten el sitio», bromeó Borras.

Pese a que la obra presenta cuatro arias y tres dúos sin coro, dando así gran importancia a los roles protagonistas, en el montaje también intervienen la Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats y la Escola Coral Veus Juntes de Quart de Poblet.

Los intérpretes principales relataron ayer las particularidades de sus personajes. Para Anna Caterina Antonacci, cada vez que da vida a Charlotte «descubre nuevos aspectos de ella». La soprano reveló que, en comparación con otros papeles, presenta una Charlotte «mucho más sutil que los roles dramáticos que suelo protagonizar ya que se trata de una mujer normal, una burguesa, muy alejada de lo que es una heroína en la tragedia griega».

Es el dolor que siente Charlotte lo que más le cuesta trasmitir desde el momento en que conoce a Werther, quien le hace replantease toda su vida anterior y las promesas que ha hecho. «Siento fascinación por su incapacidad de poder vivir la realidad y la sociedad tal como es», afirmó. Del mismo modo, Borras confesó que Werther es un papel psicológicamente «muy fuerte» a quien no le queda otro camino que suicidarse ante la decisión de Charlotte de seguir con Albert. «No resulta nada fácil entrar en la intensidad de este personaje», dijo. No obstante, reconoció que se trata de un papel que todo tenor quiere poder representar en su vida. Con 'Werther', el Palau de les Arts afronta la recta final de la temporada a falta de otros dos títulos. Para el intendente, este montaje es un claro ejemplo de que a los valencianos, si se les presenta un producto de calidad, responden. «¿No se puede programar en junio o julio? Dicen que los ciudadanos se van a la playa, pero los valencianos son almas maravillosas que saben apreciar un montaje que sirve para educar sus sentimientos», aseveró. Y fue un paso más allá: «un teatro público no puede dejar la educación de las almas en manos de la televisión basura».

Para Livermore, este drama es un título imprescindible» de la lírica francesa, que se inspiró en uno de los «grandes genios de la literatura universal como fue Goethe». «Massenet compuso uno de los papeles más temidos para un tenor por su «exigencia vocal y física», argumentó.

El espectáculo, la segunda gran producción de este año, se podrá ver también los días 23, 26. 28 y 31 de mayo. Después de su representación en Valencia, recalará en la Ópera de Monte-Carlo. Para los responsables del coliseo, se trata de una obra con un elenco técnico y artístico de «primera división» y una de las grandes apuestas de la temporada del auditorio. Una pieza llena de «pasión» y que estrena en Valencia la obra cumbre de la lírica francesa.