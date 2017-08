Jorge Peris: «El arte es lo opuesto a la guerra»

Vive aislado en El Palmar de Valencia. Pero no hace una vida ermitaña. En la actualidad, el artista valenciano Jorge Peris (Alzira, 1969) comparte sus creaciones con otros tres autores en la galería Luis Adelantado. Se trata de Daniel Blaufuks (Lisboa, 1963), Gonçalo Barreiros (Lisboa, 1978) y Julien Dubuisson (Dignes-les-bains, 1978), en un proyecto que lleva por título 'Involuntary Memory'. Escultor, defensor del diálogo en el arte, superviviente de las crisis y erudito, asegura que la creación es lo único que puede combatir las guerras.

- ¿Qué es lo que el amante del arte va a poder encontrar en la galería Luis Adelantado?

- Es un proyecto de cuatro artistas que no se conocen pero que están afrontando un discurso en el que Olga adelantado ha mediado. Nos ha ido presentando a todos los artistas, y nos hemos conocido a través del trabajo. Es muy importante entrar dentro de un diálogo de estas características porque aprendes. No ha obligado, a partir de un discurso teórico, el hecho de afrontar el espacio.

¿Qué es lo que usted plantea exactamente?

Es una escultura de contención, donde se dialoga con materiales pero se adapta a ese espacio concreto de la galería. Es un arco, trabaja con esas puertas, como es una especie de portal. Es mágico, como un paisaje vertical. Crea una tensión en todo el espacio.

¿Cómo se trabaja con otros artistas con concepciones diferentes del arte? ¿Hay lucha de egos?

No, pasan muchas cosas. Es muy enriquecedor. De inmediato te encuentras con las múltiples realidades que tiene n el arte y te das cuenta que es un lenguaje universal, cósmico. Es como la música. Todas las artes son así. Nos entendíamos en inglés, porque no hablamos el mismo idioma.

En unos años tan complicados para el sector artístico, ¿son las galerías el hábitat natural para los autores? ¿Las instituciones públicas no dan oportunidades?

Lo cierto es que acabamos de pasar y estamos pasando una transición. La crisis ha supuesto un golpe, a nivel mundial, a las instituciones. Sin embargo, yo he de decir que durante muchos años he trabajado dignamente, se producían proyectos. No sé qué pasará. La galerías ha cogido el testigo y presentan propuestas.

Ha asegurado que ha trabajado dignamente. No ha sido común en otros muchos creadores. ¿Cómo lo ha hecho?¿Hay fórmula mágica para mantenerse?

Nunca me han dado demasiadas becas. Es verdad que he hecho alguna residencias, he participado en proyectos, en muestras colectivas con fundaciones. Mi trabajo es bastante difícil, pero sobrevivía. Ahora, viendo el mundo como está, solo puedo pensar que el arte es lo opuesto a la guerra. Nos queda seguir trabajando.

-¿En qué fase de su producción creativa se encuentra?¿Se puede hablar de madurez?

Es un poco difícil definirla. De introspección. Es un momento en el que reflexionas y ves que llevas muchos años trabajando. Es un buen momento. Salí de Valencia con una beca y me marche a París. Luego Italia y después Madrid. Instalé mi estudio en Vallecas. Luego tuve un proyecto en Londres. En las grandes ciudades experimentas con los materiales. Luego decidí cambiarlo todo por El Palmar hace cinco años. Me permite mirar muy hacia dentro, pasear, ver muchas paisajes. Tengo una casa pequeña que es mi estudio. Tengo libertad. No voy buscando exposiciones, sólo las que me interesan. Voy capeando la crisis. El sector se está despertando. Pero tampoco tiene que ver con la economía. Yo creo a nivel íntimo. Pero creo que es un trabajo que empieza a ser maduro.

¿Es optimista, una vez pase esa transición, de que el arte vuelva a resurgir?

- Sí. Pero hay que hacer conexiones. En España se vive con dificultad el arte contemporáneo desde hace años. También nos quejamos mucho, pero hay cantera. Hay que tener predisposición y abrirnos al exterior.