«Trump es un loco, pero no es Hitler»

Philip Kerr (Edimburgo, 1956), invitado de Valencia Negra, no permitirá que nadie se apropie de Bernie Gunter, como han hecho Benjamin Black con Philip Marlowe (creado por Raimond Chadler) o David Lagercrantz con Lisbeth Salander ( 'hija' de Stieg Larsson): «Lo dejaré por escrito a mi agente». No era la primera vez en Valencia pero de anteriores estancias tiene «recuerdos borrosos por culpa del vino», bromeó.

El detective berlinés es su creación más popular. «Las ambiento en el nazismo y la II Guerra Mundial porque trato de entender cómo reaccionan las personas en situaciones como aquellas porque lo fácil es mirar para otro lado. Esta etapa histórica seguirá siendo objeto de revisión dentro de 500 años», afirmó el autor de 'La dama de Zagreb', quien votó contra el 'Brexit'. «Tenemos una Europa dominada por Alemania. A muchos británicos no les gustaba estar en la UE, y es una lástima porque Europa era mejor con nosotros dentro, Gran Bretaña siempre ha sido necesaria para conseguir el equilibrio con Alemania. Salir de Europa es un error», sostuvo el novelista, quien recela de los nacionalismos: «Quien quiera ver cómo vive un país pequeño independiente que visite Bosnia. No hay nada en las tiendas».

Kerr, que tiene «capítulos oscuros que confía en que nadie publique», no acabará con la vida de Gunter, pero el detective estaría dispuesto a matar al padre: «Todos los personajes que duran más de un libro se convierten en un monstruo. Bernie ha tenido muchas aventuras con enormes consecuencias emocionales para el personaje. Si me pegara un tiro sería una especie de liberación para los dos».

«Soy doctor Jeckyll y Mr. Hyde. El primero escribe los libros y el segundo charla con los lectores», dice Kerr

Si el detective berlinés fuera de carne y hueso «se asombraría de ver lo bien que vivimos» con independencia de la crisis («él superó la Gran Depresión»), pero le sorprendería la poca mortalidad infantil y la larga esperanza de vida. «Algunas personas comparan a Trump con Hitler, pero no tiene sentido. El presidente de EE UU es un loco, pero no es el fürher, quien adoptó como una de las primeras medidas llevar a sus adversarios políticos a un campo de concentración. El problema es que la gente ha dejado de estar bien informada respecto a quién vota porque la gente no lee periódicos. La tecnología de la información modifica nuestra capacidad de estar bien informados. Ahora las personas leen las noticias que están en Facebook o en Twitter y es una porquería. Si no lees el periódico, tienes los líderes que te mereces y esto lo lamentaría profundamente Gunter. Trump dice que los diarios cuentan mentiras, por eso me los compro», recordó con un ejemplar de 'The New York Times' en la mano.

Kerr no se considera un autor de éxito y siente predilección por Drácula («entra por la noche a las habitaciones de las mujeres y les muerde en el cuello»). «Para los novelistas, la imaginación es su dios», defendió. Además, la reivindica como arma «de rebelión contra la contabilidad, como una forma de ejercer la anarquía porque nadie quiere que la gente imagine y piense, «prefieren que acaten órdenes», apuntó.

«Para ser escritor has de ser dos personas a la vez: el autor que se queda en casa, que es un poco esquizofrénico, mientras que el novelista es el egomaníaco, un poco borrachuzo, que va por ahí firmando libros. Aunque es mucho mejor estar siempre bien sobrio cuando vas de gira», explicó. Él asume su doble personalidad: «Soy doctor Jeckyll y Mr. Hyde. El primero escribe las novelas y el segundo charla con los lectores», sostuvo. «Tener una vida interesante impide ser escritor. La obsesión del novelista es el tiempo, tener tiempo para escribir», concluyó.